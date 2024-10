L’intreccio folle tra Montella e l’Inter: cambia il futuro di Inzaghi

L’ipotesi Vincenzo Montella potrebbe cambiare anche il futuro dell’Inter e di Simone Inzaghi: la notizia ha lasciato tutti di stucco

Il presente e il futuro dell’Inter sono scanditi dalle scelte e dalle abilità di Simone Inzaghi, che vuole raggiungere i massimi obiettivi con il club nerazzurro in Serie A come in Champions League. Il futuro del tecnico di Piacenza, però, resta in bilico, visto che gli interessi da parte delle big internazionali non stanno andando scemando, anzi sono anche aumentati nel corso del tempo.

Vi abbiamo raccontato a più riprese che la situazione del tecnico di Piacenza potrebbe intrecciarsi con quella di Erik Ten Hag al Manchester United. L’inizio dell’olandese sulla panchina dei Red Devils in questa stagione è stato parecchio lento, tanto da garantire solo otto punti e la parte destra della classifica, ben lontano dalle spese e dagli obiettivi del club.

Si è detto in molte occasioni che la prima alternativa per il ruolo di primo allenatore fosse proprio Simone Inzaghi, che ha la stima del club inglese, che vorrebbe ripartire proprio da lui nel prossimo futuro. Per il momento, la pista è in stand-by, almeno fino al termine della stagione. Ma ciò potrebbe lasciare spazio a un altro tecnico che in Italia conosciamo bene come Vincenzo Montella.

Montella è un’opzione per il Manchester United: cambia il destino di Inzaghi

In Turchia la notizia oggi è rimbalzata su varie testate, ma è stata lanciata prima di tutto da ‘A Spor’, e dice che proprio Montella può essere un’opzione concreta per il Manchester United in caso di esonero di Ten Hag, ipotesi che a questo punto non pare così remota, anzi.

L’allenatore ex Milan e Fiorentina sta facendo molto bene alla guida della Turchia e mettendo in evidenza un lavoro che ha impressionato in molti, a partire proprio dai vertici dei Red Devils.

Ovviamente, se dovesse essere scelto Montella già nel prossimo futuro, cambierebbe all’improvviso anche il destino di Inzaghi, che avrebbe molte più chance di restare all’Inter. E se lo augurano tutti i tifosi nerazzurri, a questo punto.