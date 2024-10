Inter, addio a Inzaghi per Allegri: “Difesa a 4 e trequartista”

L’ex allenatore della Juventus respinto dai durissimi commenti dei tifosi nerazzurri sull’ipotetico scenario di presa di posizione sulla panchina dell’Inter dopo Inzaghi, ecco l’esito del sondaggio su Allegri

Al quarto anno in qualità di primo responsabile tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi può già vantare una serie importantissima di successi conquistati sul campo con l’arte del duro lavoro e della grande dedizione.

Nel palmares anche uno Scudetto ed una finale di Champions League non portata a casa per un soffio ma che ha fatto comunque molto discutere, soprattutto sulle evidenti e crescenti qualità dell’allenatore piacentino dal suo arrivo alla Pinetina rispetto al recente passato sulla panchina della Lazio. La dirigenza ha poi voluto continuare ad investire su di lui portando avanti un progetto ormai ben saldo ed è verosimile che, in base anche a come andranno le cose nell’arco della stagione, il suo futuro possa essere ancora a tinte nerazzurre.

Ma nel tragico ed ipotetico caso di una rottura che avrebbe certamente dell’incredibile, visti i saldi presupposti e le scarse motivazioni affinché ciò possa avvenire nel concreto, non si conosce affatto il nome del potenziale candidato a prenderne il posto. Perché effettivamente sono troppi i fattori che potrebbero influire sulla eventuale scelta.

Eppure ci sarebbe una figura davvero poco apprezzata al momento dai tifosi nerazzurri i quali, all’interno del recente sondaggio lanciato sulla pagina Facebook di ‘interlive.it‘, hanno espresso in modo piuttosto marcato e vivace la propria riluttante preferenza. Per farla breve, Massimiliano Allegri è da scartare a priori. Ecco spiegato perché.

Allegri sulla panchina dell’Inter dopo Inzaghi? Parola ai tifosi: “Speriamo di no”

I primissimi commenti al post hanno un sapore post-apocalittico: “Sarebbe il successore ideale soltanto in un film dell’orrore“, ha apostrofato un tifoso con evidente sarcasmo l’ipotetica venuta di Allegri sulla panchina dell’Inter al posto di Inzaghi.

“Se dovesse succedere, vuol dire che un interista doc come me cambierebbe squadra. Ho accettato Conte ma Allegri proprio no, non ce la farei“, ha poi aggiunto un altro. Ed ecco un altro ancora dire: “Temo che con Allegri tutti noi saremmo molto tristi“. “Speriamo di no. Ha una faccia da antipatico solo a guardare, figurati averlo allenatore della mia squadra del cuore. Restasse pure dov’è“, si legge infine.

Se ne potrebbero menzionare molti altri in successione se non fosse che un commento, sopra tutti, ha aperto uno spiraglio interessante all’ex allenatore bianconero: “Allegri può andar bene dopo Inzaghi, prevedendo una formazione con difesa a 4 e magari un trequartista”. Si prefigurerebbe un cambiamento tattico notevole, se non addirittura rivoluzionario, che stravolgerebbe ruoli e giocatori in rosa. Ma del resto, cambiare un allenatore spesso implica anche scelte così.