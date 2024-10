Arriva il “nuovo Lautaro”, colpo Inter in Serie A

Il club nerazzurro strizza l’occhio al giovane sudamericano, che si sta muovendo sulle orme del fuoriclasse di Bahia Blanca

Dodici milioni investiti a gennaio. E per un giocatore che, almeno fino alla fine della stagione, avrebbe fatto panchina al più blasonato titolare. Ha lasciato quasi tutti di stucco l’impegnativo investimento del Bologna, che nella scorsa finestra invernale di scambi ha concretizzato con moneta l’ottimo lavoro di scouting diretto da un maestro come Giovanni Sartori, già protagonista di tanti eccezionali scoperte nella sua ottima avventura in quel di Bergamo.

L’appena 19enne attaccante argentino ha così sposato la causa del club rossoblù, sapendo in anticipo di doversi guadagnare e sudare anche la singola entrata in campo da subentrato. L’etica del lavoro, nonché l’ambizione, non fanno certo difetto al bomber sudamericano, che ha aspettato pazientemente il suo turno.

L’occasione si è poi presentata ai suoi piedi ‘grazie’ al Manchester United, che ha rotto gli indugi su Joshua Zirkzee strappandolo al club felsineo e garantendo così all’albiceleste un posto da titolare nella stagione successiva. Il giocatore non si è però cullato sugli allori, sulla certezza del ‘posto fisso’ nel pur ridimensionato Bologna.

Tre gol, un assist e una pericolosità costante nella metà campo avversaria (oltre che una ‘garra’ tipica del modo di stare in campo anche di illustri connazionali) è il bottino delle prime 7 gare di campionato di Santiago Castro, per tutti ‘Toto’, che sta conquistando la piazza emiliana strappando applausi ad ogni incontro disputato.

Inter su Castro, Marotta si muove in anticipo

Nove gol col Racing Club a 19 anni per Lautaro Martinez; sette reti alla stessa età per Castro nel Velez Sarsfiled. Questo il background dei due giocatori argentini, messi a confronto dagli esperti per via delle comuni caratteristiche fisiche e non solo. Simili nel modo di affrontare le partite e nel fiuto del gol in area avversaria, il ‘Toro’ e ‘Toto’ potrebbero diventare compagni di squadra in un futuro nemmeno troppo lontano.

Da diverse settimane ormai indiscrezioni di mercato hanno riferito di un concreto interesse della dirigenza nerazzurra per l’attaccante del Bologna. La società emiliana è già sicura di registrare a bilancio un’ottima plusvalenza se decidesse di rinunciare al suo gioiello già nel prossimo calciomercato estivo. Ovvero quando i nerazzurri caleranno l’affondo per il giocatore.

L’Inter, che può contare su una già discreta colonia argentina in rosa, fa leva proprio sulla presenza di Lautaro per attirare Castro alla Pinetina. L’idea di poter giocare fianco a fianco con uno dei papabili candidati al Pallone d’Oro 2024 non può non stimolare la fantasia del 20enne sudamericano. La parabola di Castro somiglia sempre più a quella del bomber di Bahia Blanca…