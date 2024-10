Contromossa inaspettata dell’Inter: Juve fatta a pezzi

Dopo essersi dovuta arrendere quest’estate al maggior impeto bianconero, l’Inter potrebbe rifarsi sulla Juve con una bella contromossa

Cristiano Giuntoli è riuscito a ottenere quasi carta bianca sul mercato. Ed era necessario che investisse, nonostante gli evidenti problemi economici della società bianconera. Con un nuovo allenatore in panchina e con un progetto tecnico da rifondare, il dirigente non si è fatto scrupoli a spendere e a muoversi con aggressività sul mercato. In più occasioni, la Juve è riuscita così ad anticipare l’Inter, soffiandogli alcuni importanti obiettivi di mercato.

Il caso più eclatante riguarda l’acquisto di Cabal dal Verona. Ma in un certo senso, Giuntoli è riuscito a infastidire la dirigenza nerazzurra anche portando a termine gli ingaggi di Di Gregorio, Khephren Thuram e Koopmeiners. Le operazioni in entrata, tra ammortamenti dei calciatori acquistati a titolo definitivo e stipendi lordi, hanno sfiorato per la Juve i 90 milioni di euro. Una cifra solo in parte compensata dalle operazioni in uscita.

L’Inter, invece, ha chiuso due buoni affari a zero (Taremi e Zielinski), ha preso dei giovani interessanti a basso prezzo (Luka Topalovic, Alex Perez, Thiago Romano e Palacios) e ha speso 13,5 milioni per il portiere Josep Martinez.

L’Inter prepara la contromossa: Juve gelata

Difficilmente la prossima estate, a meno di grosse cessioni (Vlahovic?) o di ottimi risultati sportivi, il club bianconero potrà continuare a investire cifre così importanti. L’Inter, invece, potrebbe anche permettersi qualche colpo a effetto. Di certo bianconeri e nerazzurri si scontreranno per poter ingaggiare a zero Jonathan David del Lille. Ma lo sfida non dovrebbe concludersi lì.

Un obiettivo dichiarato della Juve potrebbe infatti essere finito nel mirino di Marotta e Ausilio. E a questo punto l’Inter sta pensando davvero a come far scattare la giusta contromossa per poter bruciare la Juve.

Il giocatore corteggiato dai bianconeri è Ardian Ismajli. Per Thiago Motta, il kosovaro naturalizzato albanese dell’Empoli potrebbe essere l’uomo giusto con cui rimpiazzare Bremer. Il ventottenne sembra avere la giusta struttura morale per poter reggere il compito.

Con i toscani ha dimostrato non solo di essere un solido difensore centrale ma anche di poter giocare da terzino destro. Un tempo veniva definito un marcatore arcigno, forte fisicamente e molto falloso. Ma da parecchi mesi Ardian sta dimostrando di essere molto di più: gioca con intelligenza, sa costruire, non ha paura di impostare o di disimpegnarsi con giocate più fluide. In queste prime giornate del nuovo campionato, dati alla mano, sta interpretando il ruolo nel migliore dei modi: è uno dei più forti per duelli vinti e tackle riusciti.

Anticipo su Giuntoli: Marotta pensa al futuro

Per accontentare Motta e portare l’albanese a Torino, Giuntoli dovrebbe spendere poco sopra gli 8 milioni di euro. L’idea è quella di giocare al ribasso, visto che il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno 2025. Ma l’Empoli non è pronta ad arrendersi: sta cercando di blindare il difensore con un rinnovo di contratto. Inoltre potrebbe anche trattenere il giocatore promettendogli di valutare a giugno offerte da parte di altre big.

Per esempio l’Inter, che potrebbe puntarci a giugno. I nerazzurri devono trovare un nuovo centrale, un’alternativa (più giovane) ad Acerbi. Il preferito è Bijol, ma i rapporti tra la dirigenza dell’Inter e quella dell’Empoli sono ottimi. Quindi si potrebbe anche trovare un’intesa con largo anticipo.

E in questo modo Giuntoli dovrebbe alzare l’offerta. Spendere molto di più di quanto ha a disposizione. Ovviamente, da parte di Marotta, non si tratterebbe di una vendetta: il mercato è il mercato. E laddove si può concludere un buon affare, ci si muove anche con anticipo.