Bagarre per Nico Paz, si muove Zanetti: la strategia dell’Inter

Nico Paz sta diventando un fattore non da poco per il percorso del Como in Serie A: si parla già tanto del futuro del ragazzo, anche in ottica Inter

In molti si lamentano della bassa qualità dei calciatori di Serie A: manca la tecnica, il talento, la capacità di saltare l’uomo e di decidere le partite rispetto a un tempo. È un mantra che sentiamo ripetere spesso, e forse è anche per questo che, quando nel nostro campionato arrivano dei gioielli, fanno più rumore.

Il momento è molto positivo per Nico Paz che sta facendo parlare tanto di sé dopo un inizio di stagione assolutamente magnifico. Muovendosi in ogni parte del centrocampo e della trequarti, l’argentino è già riuscito a mettere a segno tre assist in sei partite giocate. Il gol non è ancora arrivato, è vero, ma sembra che sia solo questione di tempo, visti gli xG che il trequartista è riuscito a raccogliere fino a questo momento.

In attesa delle mosse del Real Madrid, se lo gode proprio il Como, ma le principali big del nostro campionato hanno già messo gli occhi su di lui. Lo stanno seguendo con attenzione Milan e Napoli, ma occhio anche alla Juventus, che potrebbe accontentare Thiago Motta con il suo acquisto. E poi c’è l’Inter che, dalle retrovie, potrebbe inserirsi e spazzare via la concorrenza.

L’Inter insiste per Nico Paz: ci pensa Zanetti

Negli scorsi giorni, Nico Paz ha ricevuto l’investitura più pesante che si possa avere nel calcio argentino, quella di Lionel Messi. “Ha una testa impressionante”, ha detto la Pulce dopo aver trasformato in gol uno dei tanti assist del 20enne del Como.

Il suo prezzo potrebbe salire in maniera vertiginosa nelle prossime settimane e salire oltre i 20 milioni di euro, soprattutto se il suo rendimento dovesse restare su questi livelli. L’Inter intanto con i suoi osservatori continua a raccogliere elementi sul fantasista e ha una carta speciale da giocarsi per arrivare al calciatore.

Come successo la scorsa estate per quanto riguarda Tomas Palacios, Javier Zanetti potrebbe muoversi in prima persona per chiudere il colpo Nico Paz e convincerlo a scegliere i colori nerazzurri. D’altronde, un calciatore con le sue caratteristiche è proprio ciò che serve alla Beneamata per fare il salto di qualità nelle partite più chiuse. E vedremo se il vicepresidente nerazzurro riuscirà ad avere la meglio.