Offerta indecente per Dimarco, sostituto dalla Premier: “80 milioni”

Federico Dimarco ha sempre più mercato sulla scena internazionale: potrebbe arrivare un’offerta indecente per l’esterno, ma occhio al sostituto

L’Inter si basa su solide certezze, molto più che su investimenti corposi per migliorare la squadra. E quindi la priorità, anche dopo l’arrivo di Oaktree, è stata blindare i maggiori big in squadra, a partire da Lautaro Martinez e Nicolò Barella, ma arrivando anche a Federico Dimarco.

L’esterno è stato un perno dei nerazzurri nelle ultime stagioni, ma nelle ultime settimane è riuscito sempre di più a imporsi alle attenzioni internazionali, anche grazie al percorso in Nazionale. Nel 3-5-2 di Luciano Spalletti si sta ritagliando un ruolo sempre più importante e questo sta aumentando anche l’attenzione delle big che potrebbero puntare con forza su di lui la prossima estate.

Si è parlato di Manchester City, ma Pep Guardiola potrebbe non essere il solo a fare carte false per l’esterno. In ogni caso, la sua valutazione non sarebbe per nulla bassa. Sul profilo Facebook di ‘InterLive’, abbiamo chiesto ai tifosi quale possa essere la cifra buona per strappare Dimarco a Inzaghi. La risposta della maggior parte è che il calciatore nerazzurro non si tocca a prescindere, ma in diversi hanno ipotizzato anche 80 milioni, un’offerta che sarebbe spaventosa e a cui sarebbe difficile resistere.

Il sostituto di Dimarco può arrivare dalla Premier League

Sicuramente, se dovesse arrivare una proposta del genere, l’Inter non potrebbe farsi trovare impreparata e andrebbe ben presto a caccia del sostituto del terzino e potrebbe aprirsi un’occasione importante in Premier League, in particolare nel Liverpool.

È lì che gioca Konstantinos Tsimikas, laterale di fascia sinistra che nelle scorse stagioni si è ritagliato un ruolo importante nello scacchiere dei Reds, e non era per nulla facile. In questa prima parte di 2024/25, però, ha trovato ben poco spazio in campionato, per cui, se le cose non dovessero cambiare, a giugno potrebbe spingere per un’altra destinazione.

Gli intermediari potrebbero proporlo anche all’Inter, con una valutazione del suo cartellino non troppo elevata da 15-18 milioni più bonus. L’età non convince del tutto Oaktree, ma la dirigenza potrebbe spingere comunque per un calciatore che è nel pieno della carriera e potrebbe subito integrarsi nel 3-5-2 di Inzaghi. Certo, è ancora presto per valutazioni di questo tipo, perché la Beneamata spera di godersi Dimarco nel presente e nel futuro.