Il primo tempo dell’Inter contro la Roma ha riservato diverse sorprese negative per i nerazzurri: due big sono stati costretti a uscire per infortunio

Tutte le concorrenti dell’Inter hanno vinto in campionato, per cui i nerazzurri sono costretti a mantenere il passo, ma la prima parte di match contro la Roma non è stata per nulla semplice per la squadra di Simone Inzaghi.

All’11esimo minuto, infatti, Hakan Calhanoglu ha avvertito una contrattura all’adduttore della coscia sinistra che l’ha obbligato a uscire subito dal campo. Al suo posto è entrato Davide Frattesi con Nicolò Barella che è scalato nel ruolo di regista davanti la difesa.

Come se non bastasse, anche Francesco Acerbi, circa quindici minuti dopo, ha avvertito un altro problema muscolare, in particolare contrattura ai flessori della coscia sinistra, e ha chiesto il cambio. Un Inzaghi sconsolato ha scelto Stefan de Vrij dalla panchina: a una settimana dal big match contro la Juventus, e con un mini ciclo terribile alle porte, sono notizie parecchio negative per i campioni d’Italia.

Roma-Inter, tifosi furiosi per i due infortuni di Calhanoglu e Acerbi

I tifosi dell’Inter si sono subito riversati a commentare quanto accaduto su X e in molti ce l’hanno con un calendario troppo pieno di impegni e anche dopo la pausa per le nazionali, che ovviamente ha lasciato delle scorie.

C’è addirittura chi ha scritto che i nerazzurri perderanno lo scudetto proprio per questo tipo di partite e per i viaggi internazionali che non sono per nulla semplici da gestire sotto il profilo fisico.

Calhanoglu si è rotto ora che abbiamo:

Juve

Arsenal

Napoli

Perderemo lo scudetto causa queste partite. — L. (@LPavardinho) October 20, 2024

Mi auguro che l’#Inter nella prossima pausa nazionali scelga di fare come Juventus e Napoli per Vlahovic e Lukaku. A casa per non bene precisati motivi.#Calhanoglu — Christian Conte (@ChristianConte_) October 20, 2024

Calhanoglu ha giocato oltre 180 minuti con la Turchia, poi è chiaro che giocando tutte queste partite il rischio infortunio esiste.#IMInter #RomaInter — Nunzio Corrasco (@ncorrasco) October 20, 2024

In molti, ovviamente, pensano anche alla partita contro la Juventus che si giocherà tra una settimana e in cui l’Inter potrebbe avere due assenti illustri. Questo, però, si saprà solo tra qualche giorno.