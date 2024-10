Salah e van Dijk gratis all’Inter: il doppio affare è già ‘concluso’

I due gioielli in uscita dal Liverpool vengono accostati con forza alla maglia nerazzurra: di fatto, l’affare è già concluso

Hanno scritto pagine indimenticabili della storia recente del Liverpool, ma adesso Mohamed Salah e Virgil van Dijk sembrano destinati a cambiare aria. Due dei pilastri che hanno fatto la fortuna di Jurgen Klopp e che adesso, con Arne Slot in panchina, vivono gli ultimi mesi con addosso la maglia dei ‘Reds’.

Due nomi che timidamente, da qualche settimana, vengono accostati all’Inter in ottica futura. In attacco la dirigenza di Viale della Liberazione farà certamente spazio per un grande colpo. Via Arnautovic e Correa, in scadenza il 30 giugno 2025 e fuori dai piani di Simone Inzaghi.

Per quel che riguarda la retroguardia la situazione è ancor meglio definita. Sarà rivoluzione, con Acerbi e de Vrij che possono salutare l’Inter a parametro zero. E con ancora da testare le qualità del giovane Palacios, l’idea di arrivare ad almeno un grande centrale è prioritaria nei pensieri di Beppe Marotta.

A questo punto nelle scorse ore è arrivata una vera e propria rivelazione che, direttamente dalla Spagna, rischia di definire una volta per tutte il destino che il calciomercato estivo sarà riservato ai due big del Liverpool, con anche alcune società della Saudi Pro League interessate. Una nuova avventura sullo sfondo: si parla tanto dell’ipotesi nerazzurra anche se la realtà dei fatti è molto diversa da quanto apparentemente trapelato.

Salah-van Dijk all’Inter: tutta la verità

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ torna a parlare di una voce che, da tempo, riguarda il mercato dell’Inter. Un doppio colpo clamoroso direttamente dal Liverpool: Mohamed Salah e Virgil van Dijk in maglia nerazzurra a partire dalla prossima stagione. Sembrerebbe però ‘finito’ tutto ancor prima di nascere.

Viene riferito come il duo sia effettivamente in uscita dal Liverpool, viste che le scadenze contrattuali dei due big segnano al momento 30 giugno 2025. Un’occasione ghiotta per l’Inter e non solo: anche se c’è una percezione assai diversa negli uffici di Viale della Liberazione.

La dirigenza meneghina ma soprattutto Oaktree hanno ben altri piani per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Nonostante si tratti di veri e propri top player, c’è un doppio scoglio che sembrerebbe chiudere anzitempo ogni reale e concreta possibilità di un trasferimento nella Milano nerazzurra. In primis l’età, visto che van Dijk compirà 34 anni il prossimo luglio mentre Salah 33 un mese prima. Occhio, poi, al monte ingaggi.

L’ex romanista guadagna 12 milioni netti all’anno mentre per il roccioso centrale olandese si parla di almeno 8 a stagione. Un esborso economico decisamente eccessivo per la nuova politica che Oaktree sta portando avanti: l’idea è quella di svecchiare la rosa, tanto in difesa quanto in attacco. Ecco quindi che la doppia possibilità ventilata da portale iberico sembra, a conti fatti, risultare un’opzione impraticabile per la dirigenza della ‘Beneamata’. Spazio alla linea verde: la nuova Inter voluta da Oaktree è molto lontana da profili di questo tipo.