Niente Inter per il pupillo di Inzaghi: Juve favorita sul Milan

Cambiano i piani di mercato, niente Inter per il pupillo di Inzaghi: duello Juve-Milan per il mese di gennaio

Archiviato il big match contro la Roma, in casa Inter è tempo di riorganizzare le idee in vista dei prossimi impegni. Un tour de force quello che attende gli uomini di Simone Inzaghi che fino al prossimo 10 novembre – quando andrà in scena Inter-Napoli – giocheranno ogni tre giorni.

Nel frattempo torna a scaldarsi è il calciomercato, quando mancano due mesi e mezzo alla riapertura della sessione invernale. Gennaio sarà un mese cruciale per il cammino dei campioni d’Italia che, dopo aver vinto con merito lo Scudetto, punteranno a ripetersi pure quest’anno. Non sarà affatto semplice, la concorrenza non è mai stata tanto folta. Dal Napoli alla Juventus passando per il Milan: ora come ora, nessuno può essere escluso dalla lotta tricolore.

Ed è per tale ragione che Marotta, dopo aver portato a termine una campagna acquisti intelligente durante l’estate, potrebbe dedicare i suoi sforzi soprattutto su due settori del campo nelle prime settimane dell’anno nuovo. La difesa necessiterà, evidentemente, di un investimento anticipato per evitare di rimanere sguarnita a giugno. Uno tra Acerbi e de Vrij, entrambi in scadenza a giugno, molto probabilmente saluterà.

E l’attacco? Un nome accostato con forza negli ultimi tempi sembrerebbe essersi decisamente allontanato dalla maglia nerazzurra: la Juventus è favorita sul Milan.

Inter, che mazzata: Juve o Milan per il big

Domenico Berardi è un’occasione che Marotta ha già provato a cogliere nel recente passato. Allo stato attuale l’Inter non potrà accontentare Simone Inzaghi, che Berardi lo vorrebbe eccome insieme a Thuram, Lautaro e Taremi.

Tre assist in 49′ da quando è rientrato dall’infortunio, Domenico Berardi è tornato a trascinare il suo Sassuolo. Nel mese di gennaio le strade potrebbero separarsi, l’attaccante neroverde difficilmente rimarrà ancora in Emilia.

Secondo il giornalista Fabrizio Biasin, Simone Inzaghi sarebbe felicissimo di accogliere il 30enne di Cariati per rimpiazzare Correa – tuttavia ad inizio anno nuovo Berardi dovrebbe finire altrove. Lo dicono i bookmakers che mettono in pole position, con una quota relativamente bassa (4.00), la Juventus.

Subito dietro c’è il Milan, quotato a 8.00 nonostante un’abbondanza importante in attacco. Berardi all’Inter è pagato ben 12 volte la posta, un indizio che potrebbe effettivamente dire molto sulle chance di Inzaghi di avere il pupillo a disposizione. Staremo a vedere.