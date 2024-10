Operazione chiusa in Arabia: Zanetti esce allo scoperto inter

Progetto nerazzurro in espansione sul mercato saudita, arriva anche lì l’Academy ufficiale per far crescere il brand in Medio Oriente. Ecco le parole del vicepresidente

Dopo aver calcato in diverse circostanze i palcoscenici di Riyad nella finale di Supercoppa Italiana, l’Inter è pronta a tornare in Arabia Saudita con un progetto interessante fra le mani pienamente supportato da Oaktree ed il resto della dirigenza.

Non si parla di mercato in relazione a possibili trasferimenti di giocatori, di cui ormai il campionato saudita è ricco a seguito dell’esodo delle vecchie glorie dai club europei, quanto piuttosto di affari ad ampio spettro che affondano le radici nel sistema economico del paese mediorientale.

Ne ha parlato ampiamente il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti a margine della ufficializzazione della partnership siglata fra Inter e il Ministero degli Investimenti dell’Arabia Saudita, con una duplice finalità. I nerazzurri porteranno su suolo saudita tutte le proprie conoscenze, attrezzature, l’immagine ed l’esperienza internazionale maturata per contribuire al potenziamento del Piano Nazionale del Regno dell’Arabia Saudita per il 2030, denominato “Vision”. Ma non finisce qui.

L’Inter si rafforza in Arabia Saudita, ok dal MISE per operare sul territorio e lanciare l’Academy

Dall’altra parte, potranno vantare una licenza nuova di zecca che apporterà novità sostanziali in ambito Academy. “Fin dalla nostra prima visita ci ha molto colpito la passione dei giovani per l’Inter. Siamo onorati di poterli coinvolgere ancora di più nel nostro progetto”, ha raccontato Zanetti per far luce sui punti salienti di questa importante concessione.

“Abbiamo a cuore lo sviluppo dei giovani e siamo pronti ad esportare il nostro bagaglio che va oltre il campo da gioco”, ha poi aggiunto. Aprendo in via definitiva alla creazione di una nuova sede mediorientale di riferimento per lo sviluppo e la crescita dei giovani calciatori futuri tesserati con l’Inter.

Di fatto il club di Viale della Liberazione è il primo fra gli italiani ad aver ricevuto esito positivo alla richiesta del MISE di poter operare commercialmente sul proprio territorio, grazie alla stretta relazione con gli enti governativi. Lo ha riportato ‘La Gazzetta dello Sport’ nella edizione di ieri. Un punto di partenza essenziale che certifica l’enorme impegno dei rappresentanti dell’ala Inter Media & Communication, sotto la guida del CEO Corporate Alessandro Antonello, di espandere ulteriormente i confini operativi dell’Inter sul mercato mondiale.