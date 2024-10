Percorso inverso rispetto a Calhanoglu: dall’Inter al Milan a costo zero

Il giocatore nerazzurro, in scadenza di contratto, valuta il suo futuro: senza clausola di rinnovo potrebbe finire ai cugini

Sette anni all’Inter, di cui almeno cinque da assoluto protagonista, da leader della retroguardia, da baluardo insormontabile di una difesa che, tanto sotto la guida di Antonio Conte come agli ordini di Simone Inzaghi, si è dimostrata decisiva nel raggiungimento degli obiettivi prefissati dal club.

Arrivato all’Inter a costo zero nel luglio del 2018 dopo un lungo corteggiamento messo in atto dal club nerazzurro, il calciatore è stato accostato per tanti anni ai più prestigiosi club di Premier League. Spesso in odore di cessione per via di un contratto rinnovato di biennio in biennio (e quindi mai del tutto inattaccabile per le pretendenti), il calciatore è rimasto fedele alla causa, arrivando a firmare l’ultimo rinnovo – in scadenza nel prossimo giugno – l’8 luglio del 2023.

Quando, di fatto, sarebbe stato già libero di accasarsi altrove. La rinnovata importanza che la dirigenza ha espresso nei suoi confronti ha convinto l’olandese a proseguire il suo rapporto con l’Inter, ma tra qualche mese la questione contrattuale tornerà ad essere oggetto di dialoghi e trattative.

Stefan de Vrij, una volta perno insostituibile della retroguardia nerazzurra, non è certo un giocatore di primo pelo. La carta d’identità dice 32, e la nuova proprietà americana pare poco propensa ad allungare il contratto ad un profilo non più giovanissimo.

De Vrij, in caso di addio spunta anche l’ipotesi Milan

Come nel caso di Matteo Darmian, altro giocatore in scadenza di contratto con addirittura quasi 35 primavere sulle spalle, anche in quello del calciatore oranje è presente una clausola contrattuale, esercitabile dalla società, che rinnova automaticamente l’accordo per un’altra stagione. La postilla non è però vincolante per il club, che può decidere di farla decadere.

È proprio in questo interstizio, non tanto piccolo come si possa inizialmente credere, che il Milan potrebbe prendersi la sua tardiva rivincita per Hakan Calhanoglu, l’ex rossonero passato gratis all’altra sponda del Naviglio e risultato più che decisivo nei recenti successi della Beneamata.

Il Diavolo cerca un difensore d’esperienza che non sia troppo costoso: appare perfetto il profilo dell’ex Lazio, che si trasferirebbe al Milan a costo zero in caso di mancato rinnovo col club di Viale della Liberazione. Quello di de Vrij sarebbe un ‘tradimento’ che i tifosi nerazzurri difficilmente perdonerebbero all’olandese, allettato dall’idea di proseguire la sua carriera in un top club come quello rossonero. Il tutto senza far trasferire la propria famiglia in un’altra città italiana od europea…