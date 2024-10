Bisseck ceduto per 30 milioni, i tifosi insorgono: “È il futuro”

Yann Bisseck continua a far parlare di sé in sede di calciomercato: i tifosi insorgono contro la possibile cessione del centrale di difesa

La direzione di Oaktree è stata ben tracciata fin dall’insediamento alla guida dell’Inter. La nuova proprietà ha scelto di puntare soprattutto sui calciatori più giovani, capaci di lasciare un segno sul campo e sul bilancio nel presente e anche per il futuro della società.

Per questo, bisogna aspettarsi che i prossimi colpi dei nerazzurri saranno tutti orientati su questo principio, ma dovranno essere bilanciati anche alle uscite. E tra i nomi che potrebbero avere più mercato, anche per una questione anagrafica, c’è Yann Bisseck. Il difensore tedesco coniuga una grande potenza fisica alla capacità di spingere in fase offensiva, che lo rende un braccetto destro perfetto per il gioco di Simone Inzaghi.

Il tecnico di Piacenza lo utilizza anche in momenti della partita molto difficili e delicati, come ad esempio nel match contro la Roma, in cui l’ha inserito senza troppo problemi a sinistra, cercando di sfruttare i suoi centimetri in marcatura e lui non ha deluso le aspettative. Una big, però, potrebbe presentarsi con l’offerta giusta per convincere l’Inter a cederlo e i tifosi non sembrano essere proprio d’accordo con questa ipotesi.

L’Inter e la cessione di Bisseck: i tifosi dicono no

Sulla pagina Facebook di ‘InterLive’ abbiamo chiesto agli utenti quale fosse secondo loro la decisione giusta per il futuro di Bisseck. In particolare, la domanda è se lo cederebbero per un’offerta da 30 milioni di euro.

Sono arrivate parecchie risposte e la maggior parte vanno tutte nella stessa direzione: il centrale non si tocca, rappresenta il futuro dell’Inter. È vero che altri tifosi pensano che si debba aprire alla cessione, ma solo per una cifra superiore, di almeno 50 milioni di euro. Altri ancora, anche se sono in netta minoranza, ritengono che l’Inter possa dirgli addio perché risulta piuttosto involuto in questa stagione.

A prescindere da come andrà il futuro, è chiaro che Bisseck rappresenti un pezzo importante per il futuro dei campioni d’Italia in difesa. Inzaghi continuerà ad alternarlo con Pavard nel ruolo di braccetto destro, e già contro lo Young Boys dovrebbe partire titolare, sperando che anche in questo caso possa risultare un fattore decisivo.