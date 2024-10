Dall’Inter al Bologna, il bomber se ne va in rossoblu

Dall’Inter al Bologna, questa l’indiscrezione di mercato che è emersa nelle scorse ore. Rossoblu impressionati dall’attaccante

Inter sempre protagonista delle indiscrezioni di calciomercato a poco più di due mesi dalla riapertura dei trasferimenti con la sessione di Gennaio.

Il nome che è stato accostato con più insistenza ai nerazzurri è quello di Jonathan David, il centravanti del Lille che va in scadenza di contratto a fine stagione, candidandosi come grande opportunità di mercato per alcuni top club. Non a caso, l’Inter non è l’unica squadra sulle tracce dell’attaccante seguito anche dalla Juventus, dal Barcellona che cerca un’alternativa a Lewandovski, dal Newcastle e anche dal Milan che l’aveva già cercato in estate prima di puntare su Morata.

Per caratteristiche tecniche, età e potenzialità dell’investimento, David rappresenta il rinforzo ideale per OakTree, disposta a puntare sul mercato prevalentemente su calciatori giovani e di sicura valorizzazione. Questo spiega anche l’interesse dell’Inter per Daniel Maldini oppure la possibilità, di cui si è scritto nei giorni scorsi, di riportare in nerazzurro i fratelli Sebastiano e Francesco Pio Esposito.

Inter, c’è il Bologna sull’attaccante

Sebastiano è in prestito all’Empoli e può essere riscattato con 5 milioni di euro, una cifra che il club toscano sarebbe disposto a spendere sia in considerazione del buon inizio di stagione dell’attaccante quanto per le possibilità di massimizzare l’investimento con una buona rivendita qualora Esposito dovesse imporsi tra i migliori centravanti del campionato.

Francesco Pio, invece, ha cominciato la sua seconda stagione in prestito allo Spezia con 4 gol in 7 partite cui si deve aggiungere il poker segnato con la Nazionale Under 21 con la quale disputerà l’Europeo di categoria la prossima estate.

Prestazioni quelle del più giovane dei fratelli che hanno attirato l’attenzione di club di Serie A. Tra questi c’è sicuramente il Bologna. Il direttore sportivo dei rossoblu, Marco Di Vaio, ha assistito al match Spezia-Reggiana di due settimane fase vinto dai liguri 1-0 proprio con gol decisivo di Esposito. Un interesse, quello dei rossoblu, che potrebbe far comodo anche all’Inter.

E’ intenzione dei nerazzurri, infatti, mantenere ancora il controllo del giovane attaccante classe 2005 magari lasciandolo di nuovo in prestito allo Spezia in caso di promozione oppure in un club di Serie A dove potrebbe accumulare esperienza in un campionato con il quale finora non si è mai misurato a differenza dei fratelli Sebastiano e Salvatore, quest’ultimo suo compagno di squadra allo Spezia.

La scorsa estate, Francesco Pio Esposito è stato richiesto dal Torino che voleva acquistarlo a titolo definitivo. Netto il rifiuto di OakTree, a conferma ulteriore della volontà dell’Inter di puntare sui giovani anche (e soprattutto) su quelli provenienti dal vivaio nerazzurro.