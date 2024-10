Inzaghi stravolge il centrocampo: occhio a un esordiente di lusso

Simone Inzaghi deve fronteggiare un’importante emergenza a centrocampo: occhio a un esordiente di lusso che potrebbe trovare spazio

L’Inter è riuscita a conquistare un successo pesante sul campo della Roma, ma è già il passato, anche se la vittoria con il risultato di 0-1 permette ai nerazzurri di restare al passo di Napoli e Juventus nelle parti alte della classifica. Ora arriva la Champions League e, di conseguenza, c’è subito da pensare all’impegno contro lo Young Boys di domani, che potrebbe essere molto importante per avanzare alla fase successiva della competizione.

Ma i problemi di sicuro non mancano. Dopo gli stop di Piotr Zielinski e Kristjan Asllani, contro i giallorossi si è fatto male anche Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha subito un’elongazione che non dovrebbe tenerlo a lungo ai box, ma potrebbe bastare per lasciarlo in disparte sia nella massima competizione europea, sia contro la Vecchia Signora.

Si tratta di un’assenza molto pesante, che dovrebbe essere tamponata dal ritorno a disposizione del regista albanese, ma se così non dovesse essere, Inzaghi dovrebbe reinventare un centrocampo dilaniato dalle assenze. Si tratta di un dilemma di non semplice risoluzione, ma che potrebbe essere sanato con un nuovo adattamento da parte di uno dei titolari o con una grossa sorpresa.

Emergenza a centrocampo per Inzaghi: da Mkhitaryan a un nuovo talento

Nicolò Barella non ha convinto del tutto nel ruolo davanti la difesa contro la Roma, quindi potrebbe tornare da mezzala destra nel centrocampo a tre. Occhio, però, anche all’esperienza e alle doti di palleggio di Mkhitaryan, che potrebbe passare nella zona centrale del campo e con Frattesi titolare, libero di staccarsi in avanti e sfruttare le sue capacità di inserimento.

In mezzo al riassetto dei principali big in rosa, ci potrebbe essere anche una grande sorpresa a gara in corso per i nerazzurri. Infatti, occhio a Thomas Berenbruch, che sta giocando una grande stagione in Primavera e potrebbe presto scalare le gerarchie in mezzo al campo.

Le sue caratteristiche non sono quelle del regista basso, ma della mezzala in grado di strappare, creare la superiorità numerica ed essere presente sia in fase di rifinitura, sia in zona gol. Nei prossimi match, Inzaghi dovrà convocarlo per mancanza di alternative, ma potrebbe anche lanciarlo nella mischia e fidarsi di doti che potrebbero garantirgli presto il salto stabile in prima squadra.