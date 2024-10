Non se ne parla più, ma l’Inter lo vuole ancora: il piano di Marotta

Accostato spesso all’Inter durante il mercato estivo, il calciatore sembrerebbe uscito dai radar: Marotta però ha un piano

Per qualcuno è già da considerare, forse troppo frettolosamente, una meteora di mercato. Un calciatore che è stato sì seguito dai nerazzurri, ma tutto sommato senza troppa convinzione. Apparentemente questo tipo di giudizio ha un suo fondamento e nella stagione finora non eccezionale del ragazzo, e nel fatto che nessuno ha più lanciato nell’etere presunte strategie per portarlo a Milano. Alla corte di quel Simone Inzaghi che pure lo aveva chiesto ad un certo punto della finestra estiva di scambi.

A certificare un rendimento che finora non rispecchia quanto di ottimo fatto vedere nella scorsa annata, quando con la sua squadra ha ottenuto una storica qualificazione alla Champions League, ci sono le parole del diretto interessato. Che molto onestamente, intervistato dal quotidiano ‘La Repubblica‘, ha ammesso di dover migliorare in alcuni aspetti del suo gioco.

“Lo so che devo fare più gol e più assist. Il gol è la cosa che mi manca di più, ma so che sono sulla buona strada e che le reti arriveranno. Credo nelle mie qualità, mi basta solo farne uno per sbloccarmi e so che posso farcela. Non è paura, ma a volte penso troppo davanti alla porta“, ha dichiarato candidamente Dan Ndoye, il classe 2000 svizzero del Bologna già protagonista di un ottimo cammino ad Euro 2024 con la sua nazionale.

Marotta agisce nell’ombra: la strategia per arrivare all’elvetico

Come detto, il talentuoso calciatore era finito nell’orbita di Marotta soprattutto dopo l’infortunio occorso in piena estate a Tajon Buchanan, il canadese fermatosi nel ritiro del Canada nel bel mezzo della Copa America. L’agguerrita concorrenza sull’elvetico e le richieste economiche avanzate dal Ds dei felsinei Giovanni Sartori avevano in effetti un po’ scoraggiato l’Inter. Che ha virato su altri obiettivi accettando di lasciare scoperta una casella, quella dell’esterno destro, che proprio in questi giorni è sul punto di essere colmata, dopo oltre due mesi di stop, dal recupero del nordamericano.

Il presidente dell’area sportiva della Beneamata, riferiscono i ben informati, non avrebbe però abbandonato il suo disegno di portare Ndoye alla Pinetina. Il nazionale svizzero piace per la sua duttilità, potendo agire sia da esterno a tutta fascia o come seconda punta. il piano di Marotta è quello di sfruttare la volontà del giocatore di andare in un top club, e il fatto che il Bologna probabilmente non riuscirà a ripetersi qualificandosi per le coppe europee il prossimo anno. Il dirigente meneghino è convinto di riuscire a strappare un prezzo di saldo nelle prime battute del calciomercato estivo del 2025.