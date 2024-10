Offerta scandalosa a Barella: si avvicina l’addio all’Inter

Nicolò Barella lontano dai colori nerazzurri: la proposta in arrivo è folle, così l’Inter non potrà rifiutare

Era il luglio 2019 quando Nicolò Barella decise di lasciare il Cagliari per fare il salto più importante della carriera. La firma con l’Inter, per una cifra che tra prestito e riscatto costò alla dirigenza nerazzurra quasi 45 milioni di euro. Adesso la sua valutazione è schizzata alle stelle.

Al suo sesto anno da protagonista con la maglia dell’Inter, Barella si è attestato tra i centrocampisti più forti e completi del panorama europeo. Ad oggi, dopo due Scudetti ed un Europeo con l’Italia, il 27enne di Cagliari può ambire a vincere ancora tanto. 6 presenze, 1 gol ed 1 assist fino a questo momento. A tal proposito le pretendenti che hanno fatto tremare i tifosi dell’Inter arrivando a corteggiare Barella non sono mai mancate.

Uno scenario, quello che dalla Spagna disegnano in vista della prossima estate, che rischia di essere cruciale. Stavolta la cessione del forte centrocampista potrebbe tramutarsi rapidamente in realtà. L’offerta in arrivo per convincere l’Inter e lo stesso Barella potrebbe essere irrinunciabile.

💥#DiCanio si scaglia contro #Barella per l’errore e l’atteggiamento nel finale di #RomaInter: “Cerca ad un certo punto un cross di esterno collo improbabile e c’è una ribattuta, può riprenderla ma trotterella e va in superiorità numerica la Roma” pic.twitter.com/alRSGQVmAM — Interlive (@interliveit) October 21, 2024

Proposta indecente per Barella: bye bye Inter

Secondo quanto viene riferito da ‘Elgoldigital’, il club maggiormente interessato a Nicolò Barella sarebbe l’Atletico Madrid. Simeone stravede per il centrocampista sardo anche se non sarà affatto semplice convincere l’Inter: servirebbe una proposta a dir poco folle.

I ‘Colchoneros’ parrebbero pronti a mettere sul piatto uno stipendio clamoroso, da 13 milioni netti a stagione, per convincere Barella a trasferirsi in Spagna. Allo stesso modo, però, l’Inter non ha la minima intenzione di scendere sotto il muro dei 90 milioni di euro per il cartellino dell’ex Cagliari.

Uno scoglio non affatto semplice da superare: a questo punto il club di Cerezo, guardando anche ad alcune possibili cessioni per fare cassa, dovrà fare bene i conti prima di piombare sul campione nerazzurro. D’altronde a Barella, secondo il portale iberico, starebbero pensando anche altre società. Piace molto in Premier League.

Il ‘Cholo’ sarebbe felicissimo di portare alla sua corte uno dei centrocampisti più forti e decisivi d’Europa, pilastro dell’Inter e della Nazionale azzurra. Si è già vociferato in passato di una potenziale cessione per fare cassa, ma al momento le finanze nerazzurre sembrano poter permettere una resistenza per l’addio del numero 23.

Davanti a 90 milioni, però, tutto potrebbe cambiare rapidamente. E se l’Atletico Madrid vuole bruciare la concorrenza in vista dell’estate, dovrà muoversi già ad inizio 2025 per assicurarsi le prestazioni del classe ’97.