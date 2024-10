Sconto da urlo per tutte le partite: l’offerta Dazn per i nuovi abbonati

Nuova promozione di DAZN a ottobre. Di seguito tutte le informazioni sui prezzi e su come attivarla nei prossimi giorni

Archiviata la pausa delle Nazionali di ottobre, il campionato di Serie A è ripreso con l’ottava giornata che ha proposto subito due big match come Roma-Inter e Juventus-Lazio. E’ solo l’antipasto di quello che ci aspetta fino al nuovo stop previsto dopo il weekend del 9-10 novembre.

Tante le partite di grande interesse che si disputeranno nelle prossime tre settimane nelle quali è previsto anche un turno infrasettimanale. Tra queste vi segnaliamo Inter-Juventus, Milan-Napoli, Napoli-Atalanta, Inter-Napoli, tutti match che potrete vedere su Dazn.

L’emittente OTT trasmette ogni settimana tutte i match di ogni turno di campionato in streaming tramite la app di riferimento e in tv sul canale Dazn 1 presente sui decoder Sky e Tivusat. Abbonarsi a Dazn è possibile in qualsiasi momento. Abitualmente l’emittente lancia promozioni con sconti e agevolazioni per chi vuole attivare un nuovo abbonamento o desidera ripristinare uno non più utilizzato.

Dazn, la nuova offerta: il piano Standard è in promozione

L’ultima offerta di Dazn è ancora in corso e vi permetterà di usufruire dei contenuti trasmessi eccezionalmente a un prezzo più basso rispetto a quello attuale di listino. La promozione in atto si rivolge a tutti i nuovi clienti che possono abbonarsi al piano Standard di Dazn a un costo agevolato per i primi tre mesi.

In particolare, chi sceglie l’abbonamento Standard con vincolo di permanenza annuale pagherà con l’offerta in corso 19.99€ per i primi tre mesi. Successivamente, il prezzo passerà a quello di listino a un costo di 34.99€ per le restanti nove mensilità. L’offerta prevede anche l’opportunità di sottoscrivere un abbonamento Standard con la possibilità di svincolarsi al termine di ogni mese di visione. In questo caso, il costo in offerta per le prime tre mensilità sarà di 24.99€ per poi arrivare a 44.90€ appena scaduto il periodo promozionale.

Non c’è solo la Serie A nei contenuti previsti nel piano Standard di Dazn che consente anche la visione del campionato di Serie B, della Liga spagnola, del campionato portoghese, delle coppe nazionali inglesi FA Cup e Carabao Cup e della Champions League femminile. Per quanto riguarda gli altri sport, ci sono i migliori match del campionato di Serie A maschile e femminile di volley, le competizioni internazionali che vedranno impegnate le nazionali di pallavolo, tutto il basket italiano con la Serie A e quello internazionale con Eurolega e Eurocup.

Inoltre nel piano Standard rientra anche la visione dei canali di Eurosport con la copertura totale di tutti gli sport invernali, della stagione ciclistica UCI con le corse a tappe e le Classiche, degli Slam di tennis Roland Garros e Australian Open. Per chi è appassionato di sport americani, Dazn trasmette ogni domenica anche alcuni match di Football americano NFL.

Per sottoscrivere la promozione potete consultare il sito di Dazn e registrarvi seguendo le indicazioni sull’offerta. C’è tempo fino a domenica 27 ottobre. Per attivarla è necessario il possesso di uno dei metodi di pagamenti consentiti nonché di una buona connessione dati per supportare la qualità dello streaming. Il Piano Standard di Dazn consente inoltre la visione dei contenuti su due dispositivi contemporaneamente solo se connessi alla stessa rete internet.