DIRETTA Young Boys-Inter: Inzaghi ne cambia sette, le FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

L’Inter di Simone Inzaghi affrontano lo Young Boys di Joel Magnin nella terza giornata di Champions League. Segui la Diretta Live del match

L’Inter è di scena sul campo dello Young Boys a Berna in una gara valida per la terza giornata della nuova Champions League. Una sfida che può dire già molto nel cammino europeo delle due formazioni che sarà diretta dall’arbitro inglese Oliver.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono allungare la striscia di quattro vittorie di fila tra campionato e coppa iniziata in Serie A con l’Udinese e proseguita contro il Torino e la Roma. Si vai poi a caccia del primo successo esterno anche in campo internazionale dopo quello interno contro la Stella Rossa del secondo turno. Per i gialloneri di Joel Magnin, che invece vogliono dare seguito al successo nel campionato elvetico contro il Lucerna che ha interrotto una serie di tre ko, si tratta dell’occasione di rimettersi in corsa dopo le sconfitte subite contro Barcellona e Aston Villa, senza segnare gol. La partita sarà visibile in tv, ma anche in streaming su smartphone, pc e tablet in diretta esclusiva sulla app di Amazon Prime. Non ci sono precedenti ufficiali tra queste due squadre. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Wankdorf’ tra Young Boys e Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI YOUNG BOYS-INTER

YOUNG BOYS (4-2-3-1): Von Ballmoos; Blum, Lauper, Benito, Hadjam; Lakomy, Ugrinic; Virginius, Imeri, Monteiro; Ganvoula. All.Magnin

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, de Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Calhanoglu, C.Augusto; Taremi, Arnautovic. All.Inzaghi

ARBITRO: Oliver (ING)