Cifre alle stelle, l’Inter ripensa a Chiesa: mossa segreta di Inzaghi

Il nome di Federico Chiesa può tornare di moda per l’Inter dopo i tanti rumors della scorsa estate: occhio alla mossa segreta di Inzaghi

Per capire al meglio come si sta evolvendo la situazione di Federico Chiesa, bisogna tornare indietro nel tempo a qualche settimana fa. Quando il caldo estivo attanagliava le città italiane, l’esterno offensivo era stato scaricato dalla Juventus ed era a caccia di un progetto che fosse adatto alle sue qualità.

E i rumors sull’Inter e l’eventuale trasferimento in nerazzurro sono andati avanti per settimane, soprattutto su un approdo a Milano a parametro zero nel 2025, senza che la trattativa sia mai entrata nel vivo. Anche perché di mezzo si è messo il Liverpool, una società dalla tradizione gloriosa e dalla grande storia, che si è fatta avanti nei giorni finali del mercato e ha messo a segno il colpo in poco tempo.

Dopo l’entusiasmo iniziale, però, l’attaccante italiano non è mai davvero riuscito a essere un’alternativa credibile per l’attacco di Arne Slot, fino a questo momento. In conferenza stampa, l’allenatore ha spiegato la delusione del calciatore ex Juventus: “Federico ha saltato l’intera preparazione del pre-campionato e poi è arrivato in un campionato dove l’intensità è più alta rispetto alla Serie A“.

Idea Chiesa per l’Inter: intreccio con Jonathan David

È chiaro che Chiesa ha ancora un lungo contratto con il Liverpool, ma se le cose non dovessero cambiare, a quel punto il trasferimento potrebbe andare in porto già la prossima estate. E il ritorno in Italia sarebbe la prima opzione sul tavolo.

L’Inter ha come primo obiettivo per l’attacco Jonathan David, ma non è facile arrivare al canadese, che anche questa settimana si è messo in mostra realizzando una doppietta contro l’Atletico Madrid in Champions League. Anche se si libererà a parametro zero, è sempre più difficile battere la lunga concorrenza sul centravanti, e per questo, se Marotta dovesse incassare una sconfitta, attenzione proprio a Chiesa.

In realtà, non sarebbe per nulla un affare al ribasso per Inzaghi. Sì, perché il tecnico dell’Inter potrebbe sfruttarlo non solo tra i due di attacco, ma anche in un eventuale 3-4-3 e, in determinate situazioni o partite anche come esterno a tutta fascia, sia sulla destra sia sulla sinistra. Insomma, Chiesa potrebbe essere una vera e propria arma tattica, ma alle cifre giuste, sicuramente con uno sforzo reciproco per chiudere.