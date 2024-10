Darmian ‘denuncia’ Calhanoglu: “Decisamente discutibile, ma porta bene”

Il jolly nerazzurro, prossimo a prolungare il contratto per un’altra stagione, ha svelato un curioso aneddoto sul playmaker turco

Molte volte ci si dimentica che prima di essere calciatori professionisti chiamati a dare il massimo per il loro club anche perché profumatamente retribuiti, i giocatori sono ragazzi. Talvolta giovanissimi, magari il più delle volte anche giovani uomini, ma comunque persone con le loro debolezze, coi loro vizi e virtù, e coi loro hobby.

Certamente l’entrata nel mondo professionistico del calcio ha spesso fatto crescere anche più velocemente tali soggetti, alcuni dei quali – leggi Nicolò Barella – hanno deciso di metter su famiglia con netto anticipo rispetto alle consuetudini della media nazionale.

Insomma, i calciatori andrebbero scoperti e conosciuti anche per quello che sono fuori dal campo, e non solo per ciò che mostrano sul terreno di gioco. Utili, in tal senso, sono quelle interviste in cui volutamente si parla di altro. Non di schemi, non di obiettivi stagionali, non di rendimento, non di voci di mercato, ma spaziando nell’aneddotica dei ritiri con la squadra, o della vita familiare, o di dove si preferisce trascorrere le vacanze.

La comunque ampia letteratura al riguardo è stata recentemente arricchita dall’intervento di Matteo Darmian, il jolly dell’Inter buono per tutte le stagioni, uno che si fa sempre trovare pronto quando Inzaghi ha bisogno di lui, intervenuto ai microfoni di Radio 105.

Darmian e quella simpatica ‘insofferenza’ verso Calhanoglu

Parlando di musica, e riferendosi all’Inter, è nota la passione di Henrikh Mkhitaryan per la musica italiana, con una particolare predilezione per Al Bano. Ma, considerando la grande presenza di stranieri nel roster nerazzurro, dal punto di vista musicale ce n’è davvero per tutti i gusti.

Ecco, le preferenze di Hakan Calhanoglu non sarebbero granché gradite – per usare un eufemismo – all’ex Torino e Manchester United. Che ha raccontato un simpatico aneddoto legato alla condivisione di tempi e spazi comuni con il playmaker titolare del centrocampo nerazzurro.

“Il mio rapporto con la musica è bello, mi piace ascoltarla, mi piace variare i generi, ed è normale che andando al campo ed essendo spesso in macchina, anche in ritiro, la musica sia parte integrante della mia vita“, ha esordito il classe ’89.

“I DJ nell’Inter sono Calhanoglu e Lautaro Martinez. Calha ci fa ascoltare della musica decisamente discutibile, turca. Roba strana che per noi è molto diversa. L’anno scorso però la sua canzone è diventato un must, ha portato bene. I miei artisti preferiti sono gli AC/DC, anche se non si direbbe“, ha chiosato simpaticamente Darmian.