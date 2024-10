Blitz per Jonathan David, contatto in Champions League: l’Inter non molla

Non è un mistero che Jonathan David sia da settimane nel mirino dell’Inter: nuovo blitz per l’attaccante in Champions League

La stagione entra nel vivo e con lei anche la Champions League, dove già si può iniziare a tracciare una classifica dopo tre giornate. E anche in questa settimana, il Lille di Jonathan David è stato uno dei club impegnati in campo, in attesa di capire se riuscirà o no a ritagliarsi un posto importante nella massima competizione europea.

Di sicuro, l’attaccante canadese non ha alcuna intenzione di non pensare al campo, visto che sta facendo gradi cose anche in questa stagione, nonostante abbia un contratto in scadenza a giugno 2025 e nessuna intenzione di firmare il rinnovo, anche se un tentativo di sicuro verrà fatto.

L’Inter è sulle tracce del ragazzo da tempo e vuole anticipare la concorrenza, proponendo un contratto importante al calciatore e muovendosi già da gennaio, quando l’attaccante sarà libero di firmare con chi preferisce. La concorrenza è ampia per il ragazzo e parte dall’Italia, visto che anche la Juventus è intenzionata a dare battaglia per il centravanti. Ma anche all’estero la concorrenza è sempre più folta, visto che anche Barcellona, Bayern Monaco e le big di Premier League sono sul ragazzo.

Blitz in Champions League dell’Atletico Madrid: la posizione dell’Inter

L’Inter ci proverà dunque, ma non è detto che non venga anticipata dall’Atletico Madrid. I Colchoneros, nonostante i grandi colpi in attacco, non riescono a segnare con continuità, scatenando una crisi del gol che ha fatto parlare per giorni degli uomini di Diego Simeone.

Un ricorso al calciomercato anche durante la prossima estate, però, potrebbe essere inevitabile. Per questo, potrebbe esserci stato, proprio in corrispondenza della partita di Champions League contro il Lille, un primo contatto tra le parti, sicuramente un colloquio esplorativo per valutare i margini del colpo.

Sicuramente ciò non farà arretrare l’Inter dal suo intento. D’altronde i nerazzurri sanno bene che la concorrenza su Jonathan David è parecchio alta e ciò potrebbe far lievitare le cifre del suo ingaggio. Proprio per questa ragione, non cambierà la strategia attuata fino a questo momento da Marotta e Ausilio: cercheranno di muoversi con anticipo e convincere il calciatore attraverso il progetto tecnico, anche se magari altre squadre potrebbero presentare proposte più alte.