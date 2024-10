“Sono rassegnato”: offerta mostruosa all’Inter e addio Thuram

Marcus Thuram è uno dei principali protagonisti dell’Inter in questo inizio di stagione. Ma il destino del francese è ormai segnato

Marcus Thuram è sempre più decisivo per l’Inter. Il gol allo Young Boys nel finale conferma la crescita in fase realizzativa del transalpino, ormai indispensabile per Simone Inzaghi. Prestazioni che non passano inosservate agli altri club. Il suo nome è sui taccuini delle migliori squadre europee e non sarà affatto semplice per i nerazzurri riuscire a confermarlo in rosa la prossima stagione se dovesse continuare su questi livelli.

Per lui già da ora si parla di offerte mostruose per strappare il sì dell’Inter. Come sappiamo, in casa nerazzurra non c’è nessuno incedibile e davanti a proposte irrinunciabili tutto può succedere. Tra i tifosi inizia ad esserci un po’ di rassegnazione anche perché si tratta di cifre che farebbero tremare i polsi a chiunque. Figuriamoci ad una società che con l’arrivo di Oaktree ha deciso di iniziare a vincere con una economia sostenibile. Ricordiamo anche che Thuram è arrivato a parametro zero. Quindi una cessione porterebbe ad una plusvalenza molto importante.

Per il momento la testa di Thuram è rivolta al presente e a fare molto bene con la maglia dell’Inter. A giugno, però, il suo nome è destinato a finire al centro di diverse voci di calciomercato. I nerazzurri cercheranno di trattenerlo, ma c’è anche la consapevolezza che davanti a certe cifre non si potrà assolutamente dire di no.

Thuram via dall’Inter, offerta mostruosa: le ultime

“Sono rassegnato – l’ammissione del giornalista Gian Luca Rossi ai microfoni di ‘Inter Zone’, la trasmissione di calciomercato.it in onda tutte le settimane su Youtube – onestamente se arriva qualcuno che paga 90 milioni di euro, è automatica una sua cessione. Poi il calciatore può anche dire di non volerci andare. Ma parliamo chiaro: davanti ad una offerta simile di un top club Thuram dovrò salutarlo“.

Parole che confermano una sorta di consapevolezza in casa Inter che davanti a certe offerte non si può dichiarare nessuno incedibile. E il PSG sembra essere pronto a fare un sacrificio economico importante per convincere i nerazzurri a lasciar partire il giocatore, che ha una clausola da 85 milioni.

Per Thuram i parigini rappresenterebbero l’occasione di tornare in patria e dimostrare tutto il suo valore. Naturalmente il discorso entrerà nel vivo solamente in estate. Il presente per Marcus si chiama Inter e da parte sua c’è tutta l’intenzione di continuare sulla strada intrapresa da inizio stagione.