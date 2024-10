Inter, non solo Marcus Thuram: “Ecco chi voglio portare al Psg”

Il clamoroso scenario per l’estate, non solo Marcus Thuram al PSG: la rivelazione in diretta sul prossimo colpo di Al-Khelaifi

Sono ormai diverse settimane che i rumors di mercato spaventano i tifosi dell’Inter. Marcus Thuram, uno dei bomber più prolifici e desiderati d’Europa, al centro di tutto. La punta francese, arrivata a parametro zero poco più di dodici mesi fa, è adesso titolare inamovibile.

Un feeling pazzesco quello scattato istantaneamente con capitan Lautaro, che ha permesso al figlio di Lilian di brillare, tanto sotto porta quanto nell’assistenza ai compagni di squadra. Un attaccante completo e moderno, in grado di fare la differenza in ogni gara. Ecco perché il PSG – come rivelato recentemente da diversi media – pare stia pensando concretamente a lui per l’attacco.

Il club di Al-Khelaifi deve ancora degnamente rimpiazzare Mbappè con una punta in grado – numeri alla mano – di non far rimpiangere la nuova stella del Real. Marcus, in questo, sembrerebbe perfetto.

E con 85 milioni di euro – questa la cifra che definisce la sua clausola rescissoria – l’Inter avrà poca voce in capitolo, la cessione sarebbe praticamente automatica. Parallelamente, però, nelle scorse ore un doppio clamoroso annuncio ha spiazzato milioni di tifosi. Luis Enrique potrebbe molto presto accogliere altre due stelle della Serie A: e a questo punto, in vista dell’estate 2025, sono previsti importanti investimenti da parte della dirigenza transalpina.

Thuram e non solo: il PSG fa tris

Il talent scout italiano, Michele Fratini, è intervenuto a ‘Ti Amo Calciomercato’, trasmissione in onda regolarmente sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it‘. E tra i temi trattati non può non esservi quello del mercato, con l’Inter e i gioielli della Serie A in primo piano.

E proprio il PSG – che si vocifera essere interessato ai servizi del 51enne toscano per andare a scovare i talenti più forti al mondo – potrebbe far piangere i tifosi dell’Inter. Si è parlato recentemente di Marcus Thuram, evidentemente considerato nello scacchiere tattico di Luis Enrique il perfetto numero 9 per la squadra francese. “È un talento devastante, lo proverei a portare al PSG. Farebbe bene sia se restasse in panchina Luis Enrique se arrivassero Deschamps o Zidane, due che hanno giocato insieme a papà Lilian”. Ma per l’apprezzato talent scout, Thuram potrebbe non essere il solo a lasciare la Serie A per vestire la maglia dei parigini.

“Mi piace molto Mateo Retegui, è un misto tra Batistuta e Denis, si sta consacrando alla grande. È cresciuto molto. Infine faccio il nome di Pietro Comuzzo, classe 2005. Mi piace perché è freddo, è uno nato pronto. Nell’uno contro uno mi ricorda Vierchowod. È stato già promosso dall’Under 20 all’Under 21, io ci metto la faccia. Sarà il futuro della Nazionale“.

L’annuncio di Fratini rischia di spaventare non solo l’Inter. Dall’Atalanta alla Fiorentina, le idee non mancano: ora starà al PSG eventualmente cogliere al balzo gli ‘assist’ del talent scout.