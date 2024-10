35 milioni e doppio colpo: l’Inter fa spesa a Parma

Due affari per l’estate, Marotta è pronto a puntare il doppio colpo da Parma: ecco 35 milioni di euro sul piatto

All di là del Derby d’Italia l’attenzione dei tifosi dell’Inter rimane anche sul calciomercato. Perché nonostante l’egregio lavoro portato avanti dalla dirigenza di Viale della Liberazione, si pensa alle prossime operazioni per rinforzare la rosa di Inzaghi.

Bisognerà fare attenzione al bilancio ed in questo Marotta è un maestro. In pochi anni è stato capace di ribaltare la rosa nerazzurra, rinforzandola pesantemente e rendendola tra le più forti e complete d’Europa, riuscendo ad alleggerire il monte ingaggi e le spese sostenute dal club di Oaktree.

Sembra ormai chiaro che la politica della società sia quella di puntare ad un mix fatto di calciatori esperti, spesso volentieri arrivati a zero (vedi Calhanoglu e Thuram, su tutti) e giovani talenti destinati a scrivere pagine importanti del campionato di Serie A.

Proprio da parte di Oaktree vi è la volontà di svecchiare la rosa e lasciar partire senza troppe remore quelli che vengono ritenuti ormai profili fuori dai piani futuri, per età e ingaggio. In difesa è certamente il caso di Acerbi e de Vrij che, il 30 giugno 2025, vedranno scadere un contratto che difficilmente verrà rinnovato. Identico discorso per Arnautovic e Correa, due nomi che l’Inter ha tentato di sbolognare in estate ma la mancanza di offerte concrete e l’ostracismo dei due ha reso impossibile il cambio in attacco.

Inter Show, 35 milioni: ne arrivano due dal Parma

A questo punto della stagione, come anticipato, vi sono già due idee che andrebbero ad accontentare tanto Oaktree che Inzaghi, per la prossima stagione. Occhio a due talenti che stanno brillando con la maglia del Parma.

La prima, proprio rimanendo ancorati al tema attacco, è Ange-Yoan Bonny. Arrivato dallo Cahteauroux nell’estate 2021, il 21enne francese sta dimostrando di essere un attaccante completo che può certamente ambire ad una grandissima squadra. Lo stipendio è un altro punto a favore dei nerazzurri, visto che Bonny percepisce appena 420mila euro in quel di Parma. Valutazione del cartellino, 30 milioni. Ma Marotta cercherebbe uno sconto importante inserendo nella potenziale trattativa un’altra stella che piace tantissimo.

Si parla dell’ex Manchester City, cresciuto nella Cantera del Barcellona, Adriàn Bernabé. Altro pilastro dell’undici di Fabio Pecchia che allo spagnolo non ha rinunciato mai. Un centrocampista di grande qualità e sostanza in mezzo al campo, potrebbe essere il perfetto sostituto di Calhanoglu, magari al posto di Asllani che nel prossimo futuro potrebbe dire addio. Stipendio percepito, in questo caso, 800mila euro. La proposta nerazzurra per le due stelle gialloblù potrebbe toccare quota 35 milioni di euro