Calabria gratis all’Inter, scoppia la bufera: “Come giardiniere”

Davide Calabria potrebbe rappresentare a sorpresa un’opportunità per l’Inter sul calciomercato, ma i tifosi nerazzurri non la prendono per niente bene

Non è successo di rado di vedere cambiamenti storici di casacca dall’Inter al Milan e viceversa. Sono davvero tanti i campioni, per ultimo Hakan Calhanoglu, che hanno deciso di passare dall’altra parte dei Navigli in cerca di maggiore fortuna.

Il trasferimento di Davide Calabria dal Milan all’Inter, in realtà, non è ancora un’ipotesi concreta, ma è una voce che sta iniziando a girare senza troppa condizione, favorita soprattutto dalle questioni contrattuali, visto che l’accordo del capitano del Diavolo scadrà a giugno 2025 e il club rossonero non ha alcuna intenzione di rinnovarlo.

Si tratta di una separazione piuttosto importante per lo spogliatoio, visto che si tratta di un ragazzo cresciuto nel settore giovanile e di un terzino capace di imporsi per diverse stagioni, ma dal punto di vista tecnico non ha mai davvero convinto. E, infatti, non convince neanche molti tifosi dell’Inter, che non lo vorrebbero nella rosa di Simone Inzaghi nella prossima stagione.

Calabria a parametro zero all’Inter: i tifosi dicono no in massa

Partiamo dal presupposto che l’Inter ha già due calciatori nel ruolo di esterno destro e si tratta di Denzel Dumfries e Matteo Darmian. Entrambi continuano ad alternarsi e garantiscono un’ottima copertura in quella zona di campo, ma anche se Marotta dovesse decidere di puntare su Calabria a zero, i tifosi si opporrebbero.

In tantissimi hanno commentato il post sul profilo Facebook di InterLive sulla questione e hanno scandito a chiare lettere di non volere l’arrivo del terzino nella Milano nerazzurra.

Addirittura, c’è chi ha scritto che potrebbe arrivare solo per fare il giardiniere, e di sicuro non per giocare. Insomma, l’affare non s’ha da fare, e nonostante alcune voci insistenti, è veramente difficile che l’Inter decida di puntare sul laterale a parametro zero.