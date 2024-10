Inzaghi scuro in volto: “Potevamo fare 7-8 gol. Serve più determinazione”

Inzaghi non nasconde l’amarezza per il 4-4 con la Juventus: “Il neo è non aver fatto il quinto. Ci servirà da lezione”

L’Inter fa 4-4 contro la Juventus facendosi rimontare una partita che aveva in pugno. Anche stasera i nerazzurri hanno manifestato una preoccupante fragilità difensiva, con quelli di stasera sono già 13 le reti incassate in campionato. L’anno scorso furono 9 in tutto il girone d’andata… “Come me lo spiego? C’è una serie di fattori, chiaramente ci deve essere maggiore determinazione – ha risposto Inzaghi a ‘Dazn’ – Ma oggi avremmo meritato di fare 7-8 gol contro una squadra che ne aveva preso solo 1 finora in campionato. Ci sono delle teste basse, come giusto che sia, ma bisogna vedere pure quello che è stato fatto”.

Per il tecnico dell’Inter, “Il neo è non aver fatto il quinto gol”, tra errori sottoporta e un Di Gregorio straordinario. “Abbiamo avuto delle occasioni clamorose per chiudere la partita – ha sottolineato Inzaghi – Poi dopo il 4-3 la squadra si è innervosita… Per noi sarà una lezione da portare a casa. Cosa manca a questa Inter? Determinazione in più. Finora abbiamo concesso troppi gol e questo è innegabile. L’azione del 4-3 è partita sotto i miei occhi. È mancata determinazione, la palla doveva morire lì…“.

Inzaghi è visibilmente amareggiato, ma ‘difende’ per non dire applaude comunque i suoi calciatori: “Non si è vinto ed è giusto subire critiche, ma io devo essere razionale e lucido: la squadra ha creato tanto. È brutta pareggiare una gara così, però i ragazzi avrebbero meritato altro. Questo è il calcio, ci servirà da lezione. Gli spettatori neutrali si saranno divertiti molto, io un po’ meno… Non si possono prendere 4 gol su quattro azioni“.