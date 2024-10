La Juve aiuta l’Inter: colpo pazzesco per 25 milioni

La Juve potrebbe involontariamente aver dato una mano all’Inter per centrare un colpo molto interessante: la sua valutazione è in netta crescita

Durante la scorsa estate, l’Inter ha cambiato veramente poco nella squadra a disposizione di Simone Inzaghi. È successo soprattutto per volontà di Oaktree, con la proprietà americana che ha imposto poche spese e ben orientate su calciatori giovani e che potrebbero aumentare la loro valutazione nel prossimo futuro.

La prossima estate, però, diverse cose potrebbero cambiare, soprattutto se dovessero esserci delle uscite davvero pesanti nella Beneamata – il che dipenderà dalle offerte che potrebbero arrivare per alcuni dei maggiori big in rosa. Bisogna tenere anche d’occhio la situazione relativa gli esterni.

Federico Dimarco è una certezza, il contratto di Matteo Darmian verrà rinnovato con ogni probabilità, mentre Denzel Dumfries è sempre più vicino alla firma del rinnovo con l’Inter. La posizione di Tajon Buchanan andrà valutata nelle prossime settimane, ora che finalmente si è messo alle spalle il brutto infortunio della scorsa estate. Sugli esterni potrebbe essere messo a segno un colpo molto importante e la prova contro la Juve potrebbe essere stata molto importante in tal senso.

Idea Leweling per l’Inter: prova maiuscola contro la Juve

Lo Stoccarda è riuscito a trovare una grande prestazione contro i bianconeri nell’ultima giornata di Champions League e a tornare in Germania con tre punti in tasca. Uno dei calciatori che ha più impressionato in campo è stato sicuramente Jamie Leweling.

Stiamo parlando di un ragazzo che in sette partite di Bundesliga è riuscito a mettere a segno un gol e un assist e che gioca da titolarissimo in uno dei club che più sta facendo parlare di sé in Europa nelle ultime settimane. Può giocare da esterno su entrambe le fasce, gioca bene con entrambi i piedi, ma preferisce la parte destra del campo, con una connotazione decisamente offensiva.

La valutazione del ragazzo, però, è destinata a salire ed è arrivata già sui 20-25 milioni di euro, investimento che comunque potrebbe essere alla portata dei nerazzurri, anche perché parliamo di un calciatore di soli 23 anni e con ampi margini di miglioramento.