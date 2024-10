Liscio horror in Inter-Juve: l’episodio è virale, ridono tutti (Video)

Un liscio terribile ha attirato l’attenzione dei tifosi in Inter-Juve: i tifosi non gli hanno proprio perdonato un errore del genere

L’Inter è in parità contro la Juve in un match tiratissimo e soprattutto all’insegna dello spettacolo, visto che sono già stati realizzati ben otto gol ed è molto probabile che le emozioni non siano finite, visto come sta andando la gara.

I nerazzurri sono ripartiti nel secondo tempo con un vantaggio di 3-2, ma la squadra di Inzaghi è ripartita comunque al massimo e ha messo subito sotto gli undici di Thiago Motta. Il risultato è stato una serie di occasioni da gol parecchio importanti, prima del 4-2 segnato da Denzel Dumfries con una bella girata di destro che è passata sotto le gambe di un avversario.

Ed è stato ancora l’olandese protagonista di un’occasione da gol enorme, che il terzino olandese non è riuscito a ribadire in porta. L’esterno non ha trovato il pallone dopo un grande giocata corale da parte della Beneamata.

Il liscio terribile di Dumfries e la reazione del web

Federico Dimarco era riuscito a sfondare sulla fascia sinistra, ma contrariamente diverso al solito, anche per la buona posizione di campo, ha deciso di tirare direttamente verso la porta. Ne è uscito un tiro insidioso che ha trovato la risposta da parte di un attento Di Gregorio.

La sfera, però, è subito schizzata verso Dumfries, che doveva solo ribadire la sfera in rete. Ha dunque allungato i passi, ma ha mancato nettamente la palla e in maniera piuttosto goffa, scatenando subito la reazione da parte del web.

Il liscio di Dumfries non ho parole. — Alessandro (@90ordnasselA) October 27, 2024

Ma dumfries?! Che liscio ha fatto 😅 — Francesco Hart (@Frahart33) October 27, 2024

Non è liscio di Dumfries.

É fallo su Dumfries con conseguente rigore.#InterJuve #jvtblive — capitanschettini (@Schetweet) October 27, 2024

𝐎𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐡 Dumfries nét niet! 😱

De Nederlander kan de 4-2 maken, maar vliegt rakelings langs de bal 🛬#ZiggoSport #SerieA #InterJuventus — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 27, 2024

In molti sul web hanno commentato tra un misto di incredulità, rabbia e risate quello che ha fatto il laterale destro. Ma c’è anche chi sottolinea che era rigore, e non un errore – a dire il vero, ipotesi un po’ tirata. Per fortuna, Dumfries si è fatto anche perdonare con una rete pesantissima.