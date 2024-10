Via dall’Inter, la decisione è presa: colpo di scena

Proprio nella settimana che precede l’attesissimo Derby d’Italia, il club nerazzurro è molto vicino ad ufficializzare una partenza eccellente: via dall’Inter

In un calendario che davvero non dà tregua – sono ben otto, in poco più di tre settimane, gli impegni di campo della formazione nerazzurra – l’Inter ha tentato di prepararsi al meglio per una delle partite più importanti della stagione: quella casalinga contro gli acerrimi rivali bianconeri.

La gara, già molto sentita a prescindere dalla piazza meneghina, assume via via più importanza per il momento in cui il calendario ha deciso che le due ‘nemiche’ storiche debbano incrociarsi. Dopo la vittoria del lanciatissimo Napoli ai danni del Lecce infatti, la squadra allenata dal grande ex Antonio Conte si è portata momentaneamente a +5 sui Campioni d’Italia. Una vittoria nella gara di San Siro consentirebbe a Lautaro e compagni di restare in scia, inferendo anche un duro colpo alle ambizioni della Juve, che al momento è sotto all’Inter di un solo punto.

Nel frattempo, nonostante l’urgenza del momento abbia il volto di Thiago Motta e di Dusan Vlahovic, la società nerazzurra lavora anche su altri fronti. Come quello del rimpasto societario, di cui si parla ormai da settimane per via di un’indiscrezione che circola ormai nell’ambiente in modo insistente.

Lascia l’Inter dopo 9 anni: è tutto deciso

Arrivato all’Inter nel 2015 con l’incarico di Direttore finanziario, dopo l’avvento di Steven Zhang e del gruppo Suning Alessandro Antonello ha aggiunto alle sue mansioni anche quella di Direttore operativo. Il 13 dicembre del 2018 il dirigente è poi diventato Ad dell’Area Corporate, entrando nel board dell’European Club Association (ECA) come membro nel settembre del 2021 e rappresentando di fatto il volto politico della Beneamata in seno alle istituzioni europee del calcio.

Dopo l’avvento di Oaktree uno dei punti fermi dell’Inter di ieri ma anche di quella dei recenti successi dell’ormai ex proprietà cinese potrebbe prendere la via della Capitale. Dalle sorprendenti dimissioni da CEO della Roma di Lina Souloukou infatti, la famiglia Friedkin si sarebbe messa a caccia di un profilo di rilievo per sostituire la dirigente greca: proprio il sempre pacato Antonello sarebbe ormai in rampa di lancio verso Trigoria.

L’area Corporate, quella guidata al momento da Antonello e che gestisce i piani legati al nuovo stadio e quella della comunicazione, sarebbe infatti oggetto di una profonda rivoluzione. In uscita, oltre all’esperto classe ’65, ci sarebbero anche Luca Danovaro, Chief Marketing Officer del Club, e Matteo Pedinotti, dell’area comunicazione, già uomo molto legato a Steven Zhang.