Vlahovic al posto di Thuram: sono pronti a chiudere

Le ultime di calciomercato coinvolgono Inter e Juve avversarie stasera al ‘Meazza’ nel derby d’Italia valevole per la nona di Serie A

Prima che sul campo, stasera ore 20.45 al ‘Meazza’, Inter e Juventus si incrociano sul calciomercato. Protagonista l’attacco di entrambi, o meglio dire gli attaccanti: Marcus Thuram da una parte, Dusan Vlahovic dall’altra. Stando alle ultime indiscrezioni, il grande club europeo avrebbe fatto la sua scelta.

L’Arsenal vuole regalare ad Arteta una punta già nella finestra invernale. L’obiettivo è tornare a vincere la Premier, un titolo che in casa ‘Gunners’ manca addirittura dal 2003/2004. C’era ancora Arsene Wenger, icona dell’arsenalismo quasi quanto Alex Ferguson per il Manchester United. Per spodestare il Manchester City, nonché battere un Liverpool rilanciato subito dalla ‘cura’ Slot, i londinesi intendono rinforzare il reparto avanzato con un nome ‘pesante’.

Piace molto Thuram dell’Inter, ma per ‘Team Talk’ di più Vlahovic della Juve. Forse perché il serbo appare decisamente più ‘raggiungibile’ del francese, se non altro perché c’è l’apertura – c’è in realtà da un anno e mezzo – da parte dei bianconeri alla sua cessione. Volendo già a gennaio, considerate le difficoltà per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026.

Cristiano Giuntoli è al lavoro per provare a ‘spalmare’, alias abbassare l’ingaggio di 10 milioni di euro netti. Ma che salirà a 12 l’anno prossimo, vale a dire nell’ultimo anno di contratto del classe 2000 di Belgrado. Da Torino non escludono un prolungamento ‘ponte’, cioè di un solo anno, un modo come un altro pure per dare più forza alla società in una eventuale trattativa di vendita.

Calciomercato Inter, no Thuram: l’Arsenal va all’assalto di Vlahovic

Thuram resta nel mirino di Arteta, però Vlahovic è il preferito stando al media inglese. Con l’assalto al cartellino che dovrebbe verificarsi fra pochissimo, nel mercato di riparazione. I ‘Gunners’ sarebbero propensi a mettere sul piatto ben 60 milioni di euro per il cartellino dell’ex bomber della Fiorentina, garantendo a lui probabilmente il medesimo ingaggio attuale.

Vedremo quale sarà la risposta della Juventus, qualora la proposta si concretizzasse per davvero. Giuntoli è ben disposto a discutere della cessione di Vlahovic, però privarsi del numero 9 nel bel mezzo della stagione rappresenterebbe un grosso azzardo, anche perché sarebbe piuttosto complicato trovare in poco tempo – e a un prezzo consono – un sostituto all’altezza. Stesso discorso varrebbe per l’Inter con Thuram, che sarà intoccabile almeno fino all’estate 2025.