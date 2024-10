Danilo e l’Inter: intreccio pesantissimo a gennaio

Non solo il difensore centrale brasiliano della Juventus in procinto di lasciare la Serie A già da gennaio, possibile un nuovo assalto dall’Arabia Saudita ad un fedelissimo di Inzaghi nell’Inter

All’indomani dello scontro diretto di campionato fra Inter e Juventus, una delle note che potrebbero far maggiormente riflettere Thiago Motta in chiave futura è l’importanza del ruolo del proprio difensore centrale nonché capitano bianconero Danilo.

Quest’ultimo, risultato essere fra i pochi calciatori realmente efficienti tra le file bianconere degli ultimi anni assieme ad altri eletti come Gleison Bremer e Adrien Rabiot (ormai ex, ndr), ha avuto un avvio di stagione abbastanza complicato dovuto sia a questioni di carattere fisico che tecnico. Non avrebbe incontrato il totale favore del nuovo tecnico italo-brasiliano, insediatosi sulla panchina della Juventus con una mentalità e un approccio tattico totalmente differenti da quelli del precedessore Massimiliano Allegri.

Visto all’opera anche nell’ultimo incontro di Champions League con lo Stoccarda, il centrale brasiliano ha creato qualche grattacapo di troppo lungo la linea difensiva. Creando di fatto con ingenuità una situazione di pericolo all’interno della propria area di rigore. Eppure le varie emergenze strutturali nel reparto costringeranno Thiago Motta ad impiegarlo molte altre volte ancora, finché qualcosa sul mercato non cambierà.

Anche Pavard nel mirino della Saudi Pro League, Inter restia alla cessione

Già dal prossimo gennaio infatti ci si aspetta che qualche club di Saudi Pro League possa farsi avanti per prelevare anticipatamente il difensore dalla Juventus, senza aspettare la scadenza del contratto prevista a giugno 2025.

Dalla sua può infatti dire di voler giocare con maggiore continuità, qualcosa che non è ancora certo possa avvenire fino al termine della stagione sotto la guida di Thiago Motta. Danilo non sarà comunque l’unico su cui verranno poste le attenzioni dell’Arabia Saudita. Perché già da tempo ci sono movimenti in direzione di Benjamin Pavard, attualmente sotto contratto con l’Inter.

Il calciatore di recente è stato spesso scalzato da Yann Bisseck ma per Simone Inzaghi rappresenta comunque un elemento di grande utilità. Il francese farà altresì di tutto per combattere ancora per un posto da titolare in funzione di una convocazione in Nazionale che non giunge da troppo tempo e il palcoscenico di Serie A è l’unico che possa permettergli la realizzazione di questo obiettivo. Giocare in Saudi Pro League, insomma, avrebbe delle controindicazioni notevoli. L’Inter non lo venderà a meno di offerte shock, specie se in corso d’opera. Ogni discorso potrebbe dunque essere rimandato in estate. Se non la prossima, quella addirittura successiva.