Un ‘cavallo pazzo’ per l’Inter: Esposito pedina di scambio

Sotto osservazione dell’Inter il giovane box-to-box anglonigeriano prelevato dall’Empoli in estate, c’è ancora la carta Esposito da poter giocare come contropartita dell’eventuale affare

Tutti gli occhi sono adesso puntati su Inter-Juventus, scontro diretto dalla grande importanza strategica per i giochi di campionato in questa precisa fase della stagione.

Ma il gruppo nerazzurro non dimentica affatto che a distanza di pochi giorni dal big match si nasconde l’insidia Empoli. Per questo motivo sarà ancora una volta cruciale dosare bene le energie dentro al campo per non finire inghiottiti da altre problematiche a livello muscolare che fino a qualche settimana fa sembravano aver risparmiato l’Inter, ma che invece adesso attanagliano almeno un paio di calciatori a disposizione di Simone Inzaghi.

Proiettandosi alla sfida contro la squadra toscana, in occasione della quale è probabile che si assisterà ad un ulteriore turnover come quelli già sperimentati fino a questo momento non soltanto nei turni infrasettimanali fra campionato e Champions, figurerà un calciatore che starebbe stuzzicando le attenzioni della dirigenza nerazzurra per il futuro.

Piace il prospetto Anjorin, dall’Empoli all’Inter per Esposito

Trattasi del centrocampista ventiduenne anglonigeriano Tino Anjorin, prelevato proprio la scorsa estate dall’Empoli a parametro zero dopo l’esperienza pluriennale vissuta al Chelsea.

Sebbene non sia mai finito sotto i riflettori internazionali, complici anche le nulle occasioni avute in Premier League rispetto a quelle maturate in League One e Championship, il centrocampista box-to-box vanta dalla sua parte caratteristiche di prim’ordine che potrebbero fare presto invidia persino ad uno come Adrien Rabiot. Già etichettato come una sorta di “cavallo pazzo” versione due punto zero, Anjorin appare oggi di buone prospettive in Serie A.

Sono già cinque le presenze collezionate al primo anno in una massima serie europea e se ne aggiungeranno molte altre, compresa quella possibile proprio contro l’Inter. Prelevarlo in futuro significherebbe per Giuseppe Marotta e Piero Ausilio rispettare altresì le indicazioni della proprietà Oaktree sull’investimento di calciatori giovani, a costi oltretutto piuttosto contenuti.

Senza contare che dalla propria parte il club nerazzurro detiene ancora in mano il cartellino di Sebastiano Esposito, attualmente in prestito all’Empoli. Questo vantaggio potrebbe infatti permettere all’Inter di giocare la carta del centravanti per prelevare il cartellino di Anjorin senza costi aggiuntivi. Nel frattempo però, il centravanti di proprietà dei nerazzurri non potrà presenziare l’incontro di campionato in programma perché reduce da infortunio.