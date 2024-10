Una scena incredibile con Inzaghi: “Mi sto sentendo male”

Spopola sul web l’iconico momento dei festeggiamenti dell’Inter a San Siro per la seconda stella, il siparietto fra Inzaghi e calciatori è da crepapelle

L’avvento della nuova stagione sportiva ha destato nell’animo di squadra e tifosi il desiderio di dare continuità al progetto vincente dell’annata precedente.

Lo stesso che ha permesso all’intero movimento nerazzurro di godere per diversi mesi della tanto attesa conquista del ventesimo Scudetto della propria storia in Serie A, nonché dell’apposizione della seconda stella. Un traguardo ambìto ed infine raggiunto con grande determinazione, pianificazione, duro lavoro dentro e fuori dal campo in tutte le sedi e ad ogni latitudine.

La magia del momento non è scemata neppure a distanza di mesi, anzi per certi versi le emozioni vissute al momento della premiazione e dei festeggiamenti per la vittoria del campionato sono state ulteriormente ampliate con la pubblicazione in via ufficiale del film-evento “Inter. Due Stelle Sul Cuore”, dedicato all’incredibile percorso compiuto dagli uomini di Simone Inzaghi nel corso della stagione.

migliore scena del film a mani basse pic.twitter.com/HWyVjZjoQZ — lucia (@secondasteIIa) October 26, 2024

Inzaghi durante i festeggiamenti Scudetto: “Mi fate cadere, piano eh”

Il film, disponibile anche su Prime Video, ha altresì evidenziato il fortissimo attaccamento del tecnico piacentino al resto del gruppo e dello staff. Sensazioni forti ed emozioni intense vissute anche nei momenti di sbandamento, poi culminate con una scena che ha davvero dell’iconico.

Sul web nelle ultime ore sta infatti spopolando a gran voce il momento del sollevamento di Inzaghi da parte di alcuni calciatori dell’Inter per trascinarlo di peso verso il centro del gruppo, al di sopra del telo su cui è inciso lo Scudetto con il numero venti in bella vista. Con il sorriso stampato sul volto per i pochi secondi di sospensione nel vuoto, si sente Inzaghi ripetere ad Arnautovic, Pavard e Bisseck: “No, mi sento male! Mi fate cadere, piano eh!”. Preoccupato per un possibile scivolone improvviso al suolo, come talvolta accade in queste circostanze di festa. I tanti tifosi hanno tanto apprezzato il simpatico siparietto da etichettarlo come “il miglior momento” del film celebrativo sull’Inter. Anche questo è l’effetto Inzaghi.