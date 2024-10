Svolta in difesa per l’Inter, non solo Acerbi: ha firmato il nuovo contratto

L’Inter ha avuto una svolta in difesa nelle ultime ore con i rinnovi di Acerbi e Darmian, ma non sono i soli: il centrale ha firmato il contratto

La difesa dell’Inter è l’argomento che sta facendo discutere di più negli ultimi giorni, visti i numeri e le difficoltà di questa prima parte di stagione, in cui di sicuro i nerazzurri hanno mostrato diverse fragilità difensive. Non sembra essere tanto una questione di singoli, se non in determinate situazioni, piuttosto di reparto con diversi accorgimenti che dovranno essere presi da Simone Inzaghi nel prossimo futuro.

Intanto, però, la dirigenza continua a muoversi anche in sede di calciomercato per risolvere la situazione e ha rinnovato, quasi all’improvviso, il contratto di Francesco Acerbi fino a giugno 2026, esattamente come per Matteo Darmian. È una mossa fatta soprattutto in ottica Mondiale per club, tanto che c’è una penale in caso di rescissione anticipata, ma per il futuro le cose dovranno cambiare almeno con un nuovo acquisto nel cuore della retroguardia.

Un nome accostato ai nerazzurri anche nei mesi scorsi, però, ora è definitivamente svanito e stiamo parlando di Danilho Doekhi. Si tratta di un centrale molto forte fisicamente e nel gioco aereo, che ha fatto molto bene a disposizione dell’Union Berlino. E nonostante la paura di un suo addio durasse da tempo e anche per tutta la scorsa estate, ora è arrivata l’ufficialità di un nuovo accordo per il calciatore.

Doekhi non è più una possibilità per l’Inter: ha firmato il rinnovo

L’Union Berlino, infatti, ha comunicato sui suoi canali ufficiali la fumata bianca per la permanenza del calciatore, facendo saltare allo stesso tempo l’interesse di molti club internazionali.

“Sono felice della fiducia e dell’apprezzamento dimostrati dall’Union”, ha subito commentato Doekhi dopo la firma. “La società mi ha detto di voler continuare a pianificare e lavorare con me e io mi sento molto a mio agio qui“. E poi ha anche detto di concentrarsi solo sull’Union Berlino e sul rendere felici i tifosi per le sue prestazioni sul campo.

Insomma, l’Inter dovrà cercare altri profili per rinforzare la rosa in quella zona e preferibilmente puntando su calciatori giovani, esattamente come fatto intendere a più riprese da Oaktree e come è necessario per ringiovanire il gruppo di Inzaghi. E intanto Stefan de Vrij è sempre più lontano dalla permanenza all’Inter, lasciando un ulteriore buco davanti a Sommer.