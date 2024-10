Empoli-Inter, la grande paura di Inzaghi: strana mossa prima dell’espulsione

Empoli-Inter è cambiata dopo l’espulsione di Goglichidze: la strana mossa di Simone Inzaghi subito prima del cartellino rosso

L’Empoli si sta facendo valere contro l’Inter in una partita in cui entrambe le squadre non mollano un centimetro alla ricerca di un risultato positivo. Dopo la rete annullata a Darmian per un tocco di mano, al 32esimo si è verificato un altro episodio decisivo per l’andamento della partita.

Goglichidze, infatti, ha alzato troppo la gamba in un contrasto con Marcus Thuram. Il suo intervento sul francese è stato pericolosissimo e poteva avere ben altre conseguenze, anche perché, pur non essendo stato colpito in pieno, l’attaccante è rimasto per diversi minuti per terra.

L’arbitro è stato chiamato alla revisione Var e ha sventolato il cartellino rosso in testa al centrale dell’Empoli, dopo averlo inizialmente ammonito. Simone Inzaghi, però, in una maniera che per alcuni potrebbe sembrare piuttosto strana, stava già pensando ad altro.

Empoli-Inter, Inzaghi cambia emozione in pochi minuti prima del rosso

Subito dopo aver visto in panchina il brutto intervento su Thuram, il primo pensiero di Inzaghi è stato sicuramente alle condizioni di uno dei suoi uomini più importanti. Mentre cercava di avere informazioni da chi era in campo, sul suo volto era visibile la paura di un infortunio.

Subito dopo aver capito che la punta stava bene e quando l’arbitro è stato richiamato al Var, Inzaghi ha subito richiamato Alessandro Bastoni a gran voce e ha iniziato a dargli indicazioni per comunicargli di alzare il ritmo, perché in quel momento voleva che la squadra accelerasse per trovare il vantaggio.

Evidentemente il tecnico dell’Inter era già sicuro che l’esito sarebbe stato il cartellino rosso e ha avuto ragione. Purtroppo, però, la partita si è incattivita e si è sporcata, quindi i nerazzurri non sono riusciti a segnare un gol che sarebbe stato importantissimo, almeno fino a questo momento.