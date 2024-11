Calhanoglu venduto per 50 milioni: il sostituto tifa Milan

Parola ai tifosi sulle possibilità di cessione del cartellino di Calhanoglu in futuro, spaccatura netta fra quanti puntano sulla permanenza e chi preferirebbe incassare sul mercato

All’indomani della netta vittoria dell’Inter sull’Empoli nel turno infrasettimanale di campionato, il gruppo di Simone Inzaghi torna a prepararsi sui campetti d’allenamento di Appiano Gentile per l’imminente nuovo incontro con il Venezia.

Fra le novità in positivo filtra il recupero di Hakan Calhanoglu, fermato da un infortunio muscolare negli scorsi giorni e sostituito a sprazzi da un buon Piotr Zielinski. Non è ancora certo se il centrocampista turco potrà effettivamente partire dal primo minuto contro i lagunari, anzi è verosimile che Inzaghi possa tenerlo in panchina per un’altra partita ancora al fine di ottimizzare il processo di reintegro a pieno regime. La sua assenza si è fatta sentire soprattutto contro la Juventus, ove all’Inter è spesso mancato il guizzo vincente per segnare un gol in più degli avversari.

A proposito della grande utilità di Calhanoglu in cabina di regia, molti tifosi vorrebbero che il suo rendimento non scemasse mai. La conferma è arrivata anche a seguito di un sondaggio pubblicato sulla pagina Facebook di ‘interlive.it’, a seguito della domanda su quale possa essere il miglior futuro possibile per il calciatore. Se ancora vicino oppure lontano dal club nerazzurro.

Via Calhanoglu dall’Inter per 150 milioni? “Non è indispensabile”, parola ai tifosi

Con la dovuta premessa che Calhanoglu vanta molti estimatori nel campionato di Saudi Pro League ed è considerato dalla proprietà Oaktree un elemento importante ma non così incedibile come si possa pensare in relazione agli altri big del gruppo di Inzaghi, la maggior parte della tifoseria sembra pendere verso la permanenza del proprio beniamino.

Anche a fronte di offerte di un certo peso specifico di provenienza saudita, intorno ai 50 milioni di euro. Ci sono diversi “assolutamente no”, altri “è insostituibile”. Un utente motiva anche il proprio dissenso: “Purtroppo ad oggi non è possibile fare a meno di Calhanoglu, visto che quando manca si spengono le luci del centrocampo”. Ragione del tutto valida ma che non frenerebbe qualcun altro dal desiderio di cederlo, ma per almeno 150 milioni.

C’è però chi, a ‘soli’ 50 milioni, sarebbe disposto a fare effettivamente affari. “Tutti utili nessuno indispensabile, per 50 milioni un over-30 va venduto… Anche per molti Brozovic era insostituibile, eppure non era quel fenomeno tanto decantato”, ha commentato un utente facendo leva sulla passata operazione di mercato tenuta dalla dirigenza per l’ex centrocampista nerazzurro.

Ma non finisce qui. L’eventuale cessione di Calhanoglu dovrebbe comunque essere finalizzata all’acquisto di un altro centrocampista che possa sostituirlo, come nel caso del grande ex rossonero Sandro Tonali. Uno che, tuttavia, non ha mai nascosto il proprio amore per i colori dell’eterna rivale nerazzurra. In alternativa, piace lo spagnolo Adrián Bernabé.