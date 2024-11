Colloquio con l’Empoli, l’Inter ha messo nel mirino la giovane stella

Approfittando del match disputato e vinto contro la compagine toscana, il club nerazzurro ha avviato i primi dialoghi per il talento dell’Empoli

‘Veni, vidi, vici’. E forse anche ‘Emi‘ – passato prossimo del verbo ‘comprare’, restando alla lingua latina. Tutto questo, con l’appendice ipotetica dell’ultimo forma verbale utilizzata, è stata la trionfale trasferta dei Campioni d’Italia sul difficile campo dell’Empoli, una delle squadre rivelazione di questa prima fase della stagione.

Partita un po’ a rilento, attenta soprattutto a chiudere a doppia mandata una difesa che nella gara contro la Juve ha evidenziato tutti i suoi problemi, la compagine nerazzurra ha atteso con calma il momento giusto per colpire, approfittando anche dell’inferiorità numerica degli avversari, rimasti in 10 dal 31′ per l’espulsione di Goglichidze.

A suonare la carica, per la squadra allenata da Simone Inzaghi, ci ha pensato Davide Frattesi, autore della doppietta che ha tramortito i toscani nella ripresa. Importante poi, non tanto per il risultato già in ghiaccio quanto per l’autostima del giocatore, il gol di Lautaro Martinez, che ha messo il sigillo definitivo sulla contesa.

Nel pre-partita le telecamere di Dazn hanno indugiato non poco su un fitto colloquio tenutosi tra Inzaghi e D’Aversa, il tecnico dell’Empoli, pizzicati a parlare seduti in panchina. Come confermato da indiscrezioni già circolate in serata, l’argomento sembra non essere un mistero.

Inter, spunta la pista Fazzini: contatti avviati

21 anni, già nel giro della Nazionale Under 21, all’Empoli dal 2019, quando aveva appena 16 anni, Jacopo Fazzini è uno dei volti giovani più interessanti di tutta la Serie A. Protagonista di un ottimo avvio di stagione, sebbene ancora a secco di gol ed assist, il centrocampista ha attirato su di sé l’interesse di diversi club di un certo lignaggio.

Ovviamente tra questi c’è anche l’Inter, che si è portata avanti col lavoro approfittando di un tavolo dirigenziale – alimentato come detto anche dai due tecnici – già aperto per la situazione Sebastiano Esposito, l’ex enfant prodige della Pinetina in forza ai toscani, e sul quale la società biancazzurra vanta un diritto di riscatto a fine anno fissato a 5 milioni.

Beffardamente l’attaccante ex Sampdoria, Bari, Basilea ed altri, ha marcato visita per il match con il club col quale è cresciuto calcisticamente, ma i nerazzurri ne hanno comunque approfittato per parlare di Fazzini. Il calciatore è legato al club toscano da un contratto in scadenza a giugno 2027, ma la chiamata del blasonato club meneghino potrebbe facilmente rappresentare la giusta calamita per il grande salto nel calcio che conta.