Già due gol in Serie A, l’Inter lo vuole per la prossima estate

L’Inter sta seguendo con molta attenzione un calciatore che ha impressionato tutti in questa prima parte di stagione

Ultima settimana prima di una nuova pausa per le Nazionali con tre partite per l’Inter che, dopo il Venezia, avrà un doppio big match contro Arsenal e Napoli.

Focus dunque sugli importanti impegni che attendono Lautaro Martinez e compagni anche se, come sempre accade con i top club, la stretta attualità del campo si accompagna alle consuete indiscrezioni di mercato, sempre più ricorrenti con l’approssimarsi della riapertura dei trasferimenti prevista tra due mesi esatti a Gennaio.

Non solo rumors ma anche ufficialità per l’Inter in vista della prossima stagione. Nel corso dell’ultima assemblea degli azionisti, il club nerazzurro ha reso noto di aver già provveduto ai rinnovi per un altro anno dei contratti in scadenza di Acerbi, Darmian e Mkhytarian. Nessuna menzione, invece, per un altro possibile parametro zero ovvero Stefan De Vrij, anche lui in scadenza a fine stagione come Arnautovic e Correa.

Inter su un difensore della Serie A, ha impressionato tutti

C’è ancora tempo per un possibile rinnovo ma l’impressione è che De Vrij, stavolta, sia destinato a lasciare l’Inter con il club disposto a un nuovo investimento per rimpiazzarlo adeguatamente nel reparto arretrato. L’estate scorsa, OakTree ha investito 6.5 milioni per prendere Tomas Palacios dall’Indipendiente Rivadavia. Finora l’argentino ha avuto pochissimo spazio (ha debuttato nel finale a Empoli) ma il suo arrivo è indicativo della volontà della nuova proprietà di puntare su calciatori più giovani e di prospettiva.

Tra questi potrebbe rientrare anche Enrico Delprato del Parma. Il capitano dei Ducali, classe 1999, si è messo in mostra in questo inizio di stagione con due gol segnati in nove partite disputate. Il secondo è arrivato con lo splendido colpo di testa che ha trafitto Di Gregorio in Juve-Parma, partita nella quale Delprato ha guidato la difesa parmense con grande sicurezza specie nei minuti finali in cui i bianconeri hanno provato ad assediare l’area di rigore avversaria.

Prestazioni quelle di Delprato che hanno attirato anche l‘attenzione del c.t. Luciano Spalletti con una possibile convocazione per le prossime due sfide di Nations League dell’Italia contro Belgio e Francia. Anche l’Inter lo sta seguendo con grande attenzione. Per età e caratteristiche tecniche (può giocare sia da centrale che da esterno), Delprato rientra tra i profili di sicuro interesse per i nerazzurri. Al momento, la valutazione del difensore dovrebbe essere vicina ai 10 milioni, un valore che può innalzarsi qualora la sua stagione proseguisse con il rendimento attuale.

Su Delprato c’è anche il Milan. Alla stregua dell’Inter, anche i rossoneri rinnoveranno la difesa nella prossima stagione. Priorità al possibile sostituto di Calabria, destinato all’addio a parametro zero proprio come De Vrij.