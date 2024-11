DIRETTA Inter-Venezia, Zielinski in regia e Lautaro-Thuram davanti: formazioni UFFICIALI LIVE

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano il Venezia di Di Francesco nell’undicesima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter riceve il Venezia a Milano nel posticipo domenicale valido per la undicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi diametralmente opposti che sarà diretta dall’arbitra Ferrieri Caputi della sezione di Livorno.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi puntano a tornare al successo anche in casa dopo il pazzesco pareggio contro la Juventus cui ha fatto seguito la vittoria in trasferta nel turno infrasettimanale contro l’Empoli. Lo è quello di centrare altri tre punti fondamentali nella corsa scudetto e riavvicinarsi al Napoli capolista. Per gli arancioneroverdi di Eusebio Di Francesco, che a loro volta vengono dalla partita vinta in rimonta mercoledì scorso contro l’Udinese, è l’occasione per tentare il colpaccio esterno e mettere in cascina punti salvezza.

La partita sarà trasmessa in tv, così come in streaming su tablet, smartphone e pc esclusivamente sulla app di Dazn. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale al gennaio di due anni fa, quando i meneghini si imposero in rimonta con il risultato di 2-1 grazie ai gol di Barella e Dzeko dopo l’iniziale vantaggio di Henry. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Venezia live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-VENEZIA

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Altare; Zampano, Crnigoj, Nicolussi Caviglia, Andersen, Haps; Oristanio, Pohjanpalo. All.: Zanetti

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno