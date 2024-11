Pagelle e tabellino Inter-Venezia 1-0: Dimarco da Piede d’Oro, serataccia per Thuram

Top e flop della sfida tra Inter e Venezia andata in scena al Meazza e valevole per l’undicesima giornata di Serie A

L’Inter batte di misura il Venezia grazie al gol di Lautaro e sale a -1 dal Napoli capolista alla vigilia dello scontro diretto proprio contro la squadra di Conte. Finale col brivido, pareggia all’ultimo secondo del recupero Sverko ma il Var, dopo attimi di gelo e tensione, annulla tutto per il tocco col braccio dello stesso difensore dei veneti, che tra l’altro aveva anche caricato su Dumfries.

Pagelle e tabellino Inter-Venezia

TOP

DIMARCO – Dovrebbero dargli il Piede d’Oro. L’assist per Lautaro è un gioiello, ma ormai quasi non (ci) stupisce più. Corona alla grande la sua 150esima presenza con la maglia dell’Inter.

LAUTARO – Interrompe l’incantesimo San Siro (a secco da 8 mesi…) con un gol da bomber di razza. È il 135esimo in Serie A con la maglia nerazzurra, uno dei tantissimi decisivi per la vittoria.

DUMFRIES – Può fare di più col fisico che ha, ma stasera è stato quasi sempre pericoloso quando ha preso iniziativa. Zampano non sapeva più come contenerlo.

FLOP

THURAM – Nel secondo tempo il Venezia si alza molto e lui ha praterie per affondare. Sul più bello, però, sbaglia sempre la giocata. Si divora il raddoppio, poi è sfortunato prendendo la traversa nell’azione del rigore tolto per fuorigioco dello stesso francese. Non è serata.

BARELLA – Sembra giocare con supponenza. Sbaglia troppo ed è poco dentro la partita.

INTER-VENEZIA 1-0

64′ Lautaro

INTER (3-5-2): Sommer 7,5; Pavard 6,5, de Vrij 6,5, Bastoni 6,5 (69′ Bisseck 6,5); Dumfries 7, Barella 5,5 (69′ Calhanoglu 7), Zielinski 6 (83′ Frattesi s.v.), Mkhitaryan 6,5, Dimarco 8 (75′ Darmian s.v.); Thuram 5,5, Lautaro 7 (69′ Taremi 6,5). All.: Inzaghi

VENEZIA (3-5-2): Stankovic 7; Svoboda 6,5, Altare 6,5 (46′ Sverko 6), Idzes 7; Zampano 6 (76′ Ellertsson s.v.), Crnigoj 6,5 (46′ Busio 6,5), Nicolussi Caviglia 6,5 (83′ Yeboah s.v.), Andersen 6 (75′ Duncan s.v.), Haps 7; Oristanio 5,5, Pohjanpalo 5,5. All.: Di Francesco

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno

AMMONITI: Pavard, Zampano