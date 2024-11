Calciomercato: Sì all’Inter, ma soltanto in prestito

Grandi manovre non solo in difesa, ma anche sul fronte offensivo per il club nerazzurro: il big può arrivare in prestito

Garanzia di una quantità incredibile di palle gol a partita, l’Inter Campione d’Italia si è riscoperta fragile in difesa. Se i numeri del reparto offensivo si sono mantenuti sui livelli della scorsa stagione, non altrettanto può dirsi del reparto arretrato. Che forse, nonostante le smentite di rito, paga l’età non più giovanissima di alcuni suoi importanti interpreti. Titolari inamovibili che in questo momento appaiono un po’ in difficoltà.

Marotta si starebbe già muovendo a caccia di una pedina da inserire nella già validissima rosa a disposizione di Inzaghi. Dato che però dalle parti della Pinetina nulla si lascia al caso, non sono sfuggiti altri ordini di problemi: una valida alternativa sulle fasce e una seconda punta di livello che possa far dimenticare l’eventuale assenza di uno tra Lautaro e Thuram.

Si dà il caso che indiscrezioni provenienti dalla Spagna avrebbero attribuito al club di Oaktree un profilo che, in caso di necessità, potrebbe fungere sia da esterno nel 3-5-2 – pur mantenendo le sue caratteristiche prettamente offensive – sia agire come uomo gol in attacco, liberando spazio al centravanti di turno.

Il calciatore, che sarebbe titolare probabilmente in quasi tutte le squadre d’Europa, sta pagando infatti a caro prezzo l’incredibile stagione del magico tridente d’attacco titolare della squadra di appartenenza. Chi dovrebbe lasciar posto al 24enne spagnolo tra Yamine Lamal, Robert Lewandowski e Raphinha? L’interrogativo ha una ovvia risposta.

Ferran Torres, pazza idea Inter: può arrivare in prestito

Fermato da un infortunio alla coscia – subìto circa due settimane fa – che lo terrà fuori dai campi presumibilmente per un altro mese, Ferran Torres difficilmente avrebbe trovato tanto spazio nell’atomico attacco del Barcellona. Probabilmente, se fosse stato disponibile, sarebbe potuto entrare a gara in corso, come fatto nelle prime gare stagionali della formazione allenata da Hansi Flick.

Come riportato da ‘Blastingnews.com‘, il 24enne ex Manchester City è stato messo nel mirino dall’Inter per un affare di mercato che, se andasse a buon fine, sarebbe l’ennesimo capolavoro di Marotta.

Con un valore di mercato di circa 30 milioni di euro – e un contratto coi catalani che scade a giugno 2027 – l’esterno offensivo potrebbe verosimilmente arrivare anche a gennaio, ma solo in prestito.

Se al trasferimento temporaneo si accompagnasse però un diritto di riscatto (con un probabile diritto di recompra a favore del Barça, come spesso fatto in passato per altri giocatori) ecco che la trattativa potrebbe decollare.