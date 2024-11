“Presto all’Inter”: l’agente del grande talento svela il nuovo colpo di Ausilio

Nuovo colpo o colpo di rientro per l’Inter in futuro, tutto dipenderà dalle prestazioni del giovane calciatore scuola nerazzurra oggi in prestito alla Sampdoria. Le parole dell’agente svelano un sogno condiviso

Le ultime prestazioni dell’Inter fra campionato e Champions League hanno confermato ancora una volta lo status di squadra matura, nonostante un inizio di stagione meno brillante rispetto alle attese della vigilia.

Merito di una solidità strutturale dell’organico senza pari in Serie A, costellata dai soliti volti noti che compongono ormai l’ossatura di Simone Inzaghi da diverse stagioni. Eppure il progetto a lungo termine della società guidata dal fondo Oaktree prevede il tanto discusso programma di svecchiamento delle file, attraverso un graduale ma costante innesto di giovani leve da inserire all’interno degli schemi del tecnico piacentino. Come avvenuto con Yann Bisseck nella passata stagione e come sta continuando ancora oggi con Tomas Palacios, tanto per citarne due.

L’Inter però, nella persona del direttore sportivo Piero Ausilio, non guarderà soltanto all’estero come fatto finora. Ci sono infatti i presupposti per gettare un’occhiata di interesse a profili di prospettiva anche in Serie A se non addirittura nei confronti di qualcuno che dalla scuola nerazzurra ci è già passato. Non si tratta dei fratelli Esposito né tanto meno di Valentin Carboni (oggi infortunato, ndr) o Giovanni Fabbian. Quanto piuttosto di Ebenezer Akinsamiro, centrocampista attualmente in prestito alla Sampdoria.

L’Inter segue ancora Akinsamiro, per Cecere potrebbe presto tornare in nerazzurro

Il giovane talento è stato prelevato con cognizione di causa dalla società ligure la scorsa estate per rinforzare un reparto scarno, volto al rilancio delle prestazioni di squadra dopo la tragica retrocessione dalla quale c’è tutta l’intenzione di risollevarsi.

Le prime presenze in maglia blucerchiata hanno catturato le attenzioni di molti al punto che è probabile l’attuazione del piano di riscatto da parte della Sampdoria detentrice del proprio diritto sul cartellino del calciatore. Ma a conti fatti, le speranze di quanti sono vicini ad Akinsamiro è che l‘Inter possa farsi nuovamente avanti. Grazie soprattutto al proprio diritto di esercitare il controriscatto.

Ne ha parlato apertamente l’agente del calciatore, Crescenzo Cecere, nel corso di un intervento per ‘Tmw’: “La squadra ha iniziato la stagione con qualche difficoltà ma l’intervento di Andrea Sottil sta funzionando. Ebenezer sta giocando bene e l’Inter lo segue, speriamo possa tornare a giocare presto coi nerazzurri“. Una speranza, un sogno condiviso anche dallo stesso protagonista il quale, senza nulla togliere all’Inter, è oggi concentrato soltanto sulla Sampdoria.