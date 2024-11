Inter-Arsenal, l’infermeria si riempie: quattro saltano il match di Champions

In vista del big match di Champions del ‘Meazza’, il tecnico deve fare a meno di quattro pedine importanti: arriva la conferma

La nuova Champions League – ancora nella sua ‘phase’, che consta di 8 giornate, con l’ultimo atto che si consumerà il 29 gennaio del 2025 – è arrivata al suo quarto capitolo. Tra i club meglio posizionati in classifica, e che attualmente ballano tra i primi 8 posti e i successivi 16 che valgono l’accesso ai Playoff, ci sono anche Inter ed Arsenal.

Le due big, che si troveranno una di fronte all’altra mercoledì 6 novembre a San Siro, vengono da momenti diversi nei rispettivi campionati. Un punto nelle ultime tre gare di Premier è il magro bottino raccolto dalla squadra di Mikel Arteta negli ultimi 270′. La sconfitta patita sul campo del Newcastle, unita alla vittoria del Liverpool sul Brighton, ha allontanato i Gunners dalla vetta.

Ora la compagine allenata da Arne Slot può contare su un vantaggio di ben 7 punti sul club londinese, per un distacco che mai era stato così ampio nella pur giovane stagione in Inghilterra. Indubbiamente il manager Arteta ha pagato a caro prezzo la prolungata assenza di alcuni pezzi da novanta nelle ultime settimane. Alcuni di questi hanno recuperato pienamente già per la gara del St. James’ Park, altri non ce la faranno ad essere disponibili per la difficile trasferta di Milano.

Inter-Arsenal, Gunners incerottati: Arteta preoccupato

Bukayo Saka e Declan Rice, acciaccati nell’ultimo periodo, hanno disputato l’intero match contro i Magpies: una sfida che ha visto anche il rientro in campo, dopo la squalifica, di William Saliba. Rice, però, ha avuto una ricaduta e non ci sarà domani al ‘Meazza’. Altri big mancheranno all’appello a San Siro: Arteta non può certo sorridere per le notizie provenienti dall’infermeria.

Come confermato da indiscrezioni riferite da ‘Arsenalcore.com‘, il club inglese scenderà alla ‘Scala del Calcio’ senza 4 pedine non banali. Recuperato perdurante Martin Odegaard, stella della squadra nonché capitano dei Gunners, fermo da settembre per un problema alla caviglia, non ci sarà invece Riccardo Calafiori, che anzi ha temuto il peggio nello scontro avuto nel match contro lo Shakthar Donetsk e altri due profili di assoluto rilievo.

Si tratta di Takehiro Tomiyasu e Kieran Tierney, due che avrebbero fatto comodo, in questa situazione d’emergenza, all’ambizioso tecnico basco. Un potenziale vantaggio per l’Inter, senza dubbio.