Ma cosa sta succedendo all’Inter di Inzaghi, tweet pesante: “È una sciagura”

L’Inter ha vinto contro il Venezia, ma diversi problemi restano nella fase difensiva: un tweet pesante solleva la polemica

Il weekend di Serie A ha restituito un’Inter seconda in classifica, ma con una posizione molto diversa rispetto a qualche giorno fa. I nerazzurri, infatti, hanno accorciato rispetto al Napoli a pochi giorni dallo scontro diretto e sono solo a una lunghezza di distanza rispetto ai partenopei.

Non è stato facile, però, portare a termine l’1-0 contro il Venezia che all’ultimo minuto di recupero, e dopo tante occasioni sprecate dagli uomini di Inzaghi, era riusciti a trovare il pareggio, annullato solo al Var per tocco di mano. Insomma, per un paio di minuti il mondo Inter è tornare a tremare e soprattutto la difesa ha restituito una sensazione di fragilità che in questa stagione non è mai davvero svanita.

Su 13 gol subiti da Yann Sommer in Serie A, molti di più rispetto a un anno fa, addirittura sei sono arrivati negli ultimi nove minuti. La solidità che ha caratterizzato la squadra di Inzaghi sembra essere svanita e la colpa è anche di alcuni singoli.

L’Inter e i problemi in difesa: tweet pesante contro i nerazzurri

Ovviamente, in molti si sono resi conto che le continue difficoltà dell’Inter stanno avendo un peso non indifferente. Diversi tifosi e addetti ai lavori stanno sottolineando quanto sta accadendo e l’hanno scritto senza mezzi termini dopo il match contro il Venezia.

Uno dei principali indiziati è sicuramente Yann Bisseck. Il difensore tedesco è molto bravo nella fase offensiva, ma ancora ha diverse lacune in quella di copertura, motivo per cui c’è addirittura chi l’ha definito “una sciagura” nelle ultime ore.

La gestione degli ultimi minuti è qualcosa di raccapricciante. È un grosso problema che bisogna risolvere al più presto. Si le valanghe di palle gol (spesso non sfruttate), ma dietro si balla troppo. Aggiungo che #Bisseck ultimamente è una sciagura. 🤯⚫🔵#InterVenezia pic.twitter.com/7qB0P1peqh — Ricky D’Anna (@RiccardoDanna1) November 3, 2024

Proprio in nome di questa fragilità, bisognerà essere più cinici anche davanti e tentare di chiudere le partite, cosa che ai nerazzurri non sta riuscendo, viste le tante rimonte rischiate e subite. Di sicuro, nel cuore della stagione, serve un cambio di marcia non indifferente e dovrà arrivare da chi, fino a questo momento, non ha reso secondo le aspettative.