Tornerà all’Inter la prossima estate, colpo di scena inaspettato

Futuro già deciso per il calciatore. Svanito ogni dubbio sul suo possibile ritorno all’Inter

E’ stata una vittoria ben più difficile del previsto quella ottenuta dall’Inter contro il Venezia. Tante le occasioni non sfruttate dai nerazzurri prima e dopo il gol decisivo di Lautaro Martinez che ha rischiato di essere vanificato nel finale dal colpo di testa di Sverko per l’1-1 poi annullato per tocco di braccio del difensore veneziano.

Oltre ai demeriti dell’Inter per non aver chiuso la partita, va anche sottolineata l’ottima prestazione di un Venezia che ha saputo impensierire e non poco Sommer, autore di due parate decisive su Oristanio e Pohjanpalo, quando il risultato era ancora sullo 0-0. Due occasioni sventate che lasciano non pochi rimpianti a un Venezia che torna da San Siro con tanta fiducia e la consapevolezza di poter impensierire anche avversari più blasonati.

Tra i lagunari, prestazione ampiamente sufficiente per l’ex nerazzurro, Gaetano Oristanio. Oltre alla citata opportunità da gol sulla quale Sommer è stato provvidenziale, l’attaccante del Venezia è stato sempre attivo e propositivo nelle azioni offensive dei suoi. Una spina nel fianco per la difesa interista, più volte impegnata in una serata che si è rivelata più difficile del previsto.

Oristanio può tornare all’Inter ? Nessun dubbio sul futuro dell’attaccante

Quella al Venezia, è la seconda esperienza in Serie A per Oristanio. Quella precedente, l’ha disputata in prestito con il Cagliari neopromosso. Nella stagione con i sardi, Oristanio ha totalizzato 27 presenze e 2 gol, uno score che non è bastato per il riscatto. Il ritorno all’Inter è stato fugace.

Lo scorso luglio, infatti, i nerazzurri lo cedono a titolo definitivo al neopromosso Venezia per 5 milioni di euro. Escluso quindi un suo ritorno all’Inter la prossima estate. Nel caso di Oristanio, infatti, l’Inter non ha optato per un trasferimento in prestito come nel caso dei fratelli Salvatore e Pio Esposito ora all’Empoli e allo Spezia. Per Oristanio, il club nerazzurro si è riservato solo una percentuale sulla futura rivendita.

Rivendita che potrebbe essere importante se il classe 2002 dovesse mantenere gli standard di rendimento attuali. Oristanio sta crescendo di partita in partita. Un gol e un assist finora in 11 partite disputate in Serie A con i lagunari. Solo in un’occasione, Di Francesco non lo ha schierato da titolare, nella vittoria per 3-2 contro l’Udinese. Subentrato nella ripresa, Oristanio ha contribuito comunque alla rimonta dei suoi, in svantaggio di due reti. Si sta dunque rivelando un calciatore di grande qualità l’ex nerazzurro che potrebbe garantire, in futuro, un discreto tesoretto al club che l’ha cresciuto nel settore giovanile.