Inter-Arsenal, Inzaghi indemoniato con Dumfries: motivo incredibile

Un episodio durante Inter-Arsenal ha catturato l’attenzione di molti tifosi: Inzaghi ha perso la pazienza con Dumfries per uno strano motivo

L’Inter ha iniziato alla grande nella partita di Champions League contro l’Arsenal, ma non è riuscita a capitalizzare le occasioni create e ha dovuto subire le contromisure dei Gunners, che sono riusciti a sistemarsi sul campo e a coprire bene le uscite della squadra italiana.

La seconda parte di primo tempo è parsa molto fisica e tattica, con entrambi i club che hanno fatto fatica a creare palle gol nitide. Con marcature così serrate, è difficile trovare le consuete linee di gioco e anche sulle rimesse laterali l’Inter non sempre è riuscita a trovare gli sbocchi giusti. E proprio in un episodio di questo tipo, Simone Inzaghi si è fatto sentire non poco con i suoi, soprattutto con Denzel Dumfries.

Dumfries rimproverato con forza da Inzaghi: cosa è successo

Per ben due occasioni il laterale destro si è trovato a battere la rimessa laterale proprio davanti il suo allenatore e ci ha messo davvero tanto a rimettere la palla in gioco, tanto che nella prima occasione, l’arbitro è anche andato vicino ad assegnare il controfallo.

Quando la storia stava per ripetersi, con l’Arsenal ben attento a marcare tutti i possibili ricevitori del pallone, Inzaghi ha dato un’indicazione al suo terzino a brutto muso e urlando gli ha detto come gestire le occasioni di questo tipo.

Non è mancata anche un’occhiata piuttosto vigorosa per l’olandese, che è stato tra gli uomini più pericolosi nel primo tempo ed è andato anche vicino a siglare il gol del vantaggio, con Raya già battuto. Sicuramente Dumfries e Inzaghi si spiegheranno negli spogliatoi per far sì di fare meglio nel secondo tempo in determinate situazioni.

Inoltre, secondo quanto riferito da Alessandro Alciato, l’unico in grado di calmare il suo tecnico in quella parte di match è stato Nicolò Barella, che cercava di farlo ragionare su quanto stava accadendo. E anche Davide Frattesi si è beccato diversi rimproveri, soprattutto perché non stava aiutando nella marcatura su Martinelli, pericoloso dal lato sinistro del campo.