“Da fare subito”: via Calhanoglu per Ricci e il grande difensore

Il centrocampista turco è ancora del tutto insostituibile per la maggior parte dei tifosi nerazzurri pizzicati dal sondaggio online, solo un’operazione potrebbe scardinare questa convinzione

Non si è accusata la sua mancanza in modo significativo come forse ci si sarebbe potuti aspettare, ma quando Hakan Calhanoglu non figura fra i titolari in partita cambia comunque qualcosa.

L’Inter va incontro ad un calo fisiologico che lo costringe ad impegnarsi il doppio per fare risultato, anche a costo di vincere con un solo gol di scarto sull’avversaria. Finora il buon Piotr Zielinski lo ha ben sostituito ma è tempo che il mediano turco riprenda le redini del gioco a pieno titolo anche in vista del big match di campionato contro il Napoli, in programma nel weekend, volto a delineare il vertice della classifica di Serie A.

A prescindere da come andranno le cose, Calhanoglu resta per la maggior parte dei tifosi una risorsa imprescindibile ed essenziale per lo sviluppo del gioco di Simone Inzaghi. Un creatore di occasioni da rete ed un attento ripiegatore in fase difensiva. Una figura dalla quale l’altro regista Kristjan Asllani sembra esser ancora lontano. Ne hanno dato conferma anche le tante opinioni dei tifosi nerazzurri raggiunti dall’ultimo sondaggio diramato da ‘interlive.it’ sulla propria pagina Facebook.

Sondaggio piccante, per i tifosi Calhanoglu non si tocca: Ricci stuzzica per il futuro

Alla domanda di una possibile cessione di Calhanoglu al posto del giovanissimo mediano italiano Samuele Ricci, in aggiunta ad un difensore centrale, molti hanno rispedito al mittente la provocazione.

A meno che non arrivi un’offerta di mercato davvero irrinunciabile che possa permettere all’Inter di pescare immediatamente un sostituto all’altezza del delicatissimo compito cui il turco ex Milan è stato assegnato dopo l’addio di Marcelo Brozovic. La responsabilità del suo operato, tuttavia, potrebbe esser presa seriamente in eredità da Ricci, visto il grande tasso di crescita del centrocampista del Torino a cavallo fra le ultime due stagioni.

Dall’alto dei suoi ventitré anni rappresenterebbe altresì una garanzia per i piani del futuro di Oaktree, le cui speranze affondano le proprie radici nella scoperta di talenti a basso costo da immettere in squadra nel corso del tempo. “L’importante è che sia all’altezza della situazione”, scrive un utente. “Domanda complicata, ma bisogna esser pronti a qualsiasi evenienza”, ha poi ammesso un altro senza sbilanciarsi troppo.

C’è chi invece prenderebbe Ricci senza troppi giri di parole: “Veramente forte, lui a differenza di Calhanoglu fa davvero girare la squadra”. Insomma, anche in questo caso il sondaggio ha spaccato in due la tifoseria. Ma nessuno dei partecipanti ha promosso un difensore completo, che possa prendere il posto di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Su questo persistono ancora tanti dubbi.