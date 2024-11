Si ispira a Benzema e fa valanghe di gol: alternativa da urlo a David

Il colpo David potrebbe rivelarsi complicato: l’Inter segue un’alternativa che si ispira a Benzema

Anche quest’anno Jonathan David è partito benissimo: in 18 gare giocate è già a quota 13 goal. Solo in Champions League ne ha segnati 6 (in 8 partite). Essendo un giocatore destinato a liberarsi a zero a giugno 2025, è pieno di corteggiatori. E così, l’Inter, che si era sentita forse in vantaggio rispetto alle concorrenti per l’ingaggio a zero, ora mette in conto di non poter competere con le offerte che arriveranno da altri top club.

C’è chi vorrebbe muoversi già a gennaio. Per esempio, il PSG e il Galatasaray. Tutte e due questi club hanno bisogno di rinforzare l’attacco (i francesi per lo scarso rendimento di Barcola e Dembelè; i turchi per l’infortunio di Icardi) e sono pronti a spendere fino a 15 milioni per convincere il Lille a lasciarlo andare. Il club francese potrebbe tuttavia decidere anche di rinunciare al guadagno minimo pur di poter sfruttare l’attaccante fino al termine della stagione.

Non può invece muoversi a gennaio la Juve. Sia per questioni economiche e sia perché il giocatore occuperebbe uno slot da giocatore extracomunitario, che per questa stagione i bianconeri hanno già occupato.

A ogni modo, la dirigenza nerazzurra continuerà a seguire la situazione. Di certo, Ausilio dovrebbe essersi già mosso in senso esplorativo con gli agenti del canadese. E ora dipende soprattutto da quali saranno le sue pretese economiche. Se il ragazzo punta a un ingaggio sopra i 5 milioni a stagione, dovrà aspettare le big di Premier, il PSG o il Barcellona.

Il ds dell’Inter ha già qualche altro nome da valutare. Piace per esempio moltissimo Karim Konate del RB Salisburgo. Il ragazzo, che l’Inter segue da più di un biennio, si è di recente messo in mostra anche in Champions. Tecnicamente potrebbe essere un innesto importante per l’Inter…

Un giovane Benzema per dimenticare David

Attaccante veloce, implacabile, di grande talento, Konate è riuscito a rubare gli occhi anche a Marotta e Inzaghi in un’amichevole estiva della passata stagione. Inoltre, data l’età, le caratteristiche e il potenziale sviluppo, potrebbe anche essere il prototipo perfetto per Oaktree.

Dicono di lui sia il “nuovo Drogba”, ma fisicamente non è grosso e potente come era l’ivoriano. Lo stesso Konate dice infatti dice di ispirarsi a Benzema. Il classe 2004 del Salisburgo ha un ottimo piede destro e ha potenza. In possesso, proprio come Benzema, dimostra non solo grandi doti tecniche ma anche caratteristiche di dominio atletico. Nell’ultimo anno è diventato più prolifico sotto porta e sta lavorando anche per giocare di più con la squadra, cucire con il centrocampo ed essere utile in fase difensiva .

Il ragazzo ha già 64 goal in carriera, considerando anche le reti fatte con l’U19 della squadra austriaca. E l’anno scorso ne ha segnati 22. Insomma, il nuovo Benzema potrebbe essere l’obiettivo futuro perfetto per l’Inter, specie se i costi per arrivare a David dovessero confermarsi troppo elevati.

Una carriera da predestinato

Konate ha esordito con all’ASEC Mimosas, squadra ivoriana, e già giovanissimo, nella stagione 2019/20, ha contribuito alla vittoria di molte partite con goal fondamentali. L’anno dopo, sempre con la maglia dell’ASEC, ha vinto campionato ivoriano. Ha poi partecipato distinguendosi nella CAF Champions League.

Nell’estate del 2022 è stato acquistato dall’RB Salisburgo. La squadra di Bundesliga austriaca ha voluto subito girarlo nel club satellite: l’FC Liefering, e qui l’ivoriano si è messo in luce con 15 goal e prestazioni da giocatore già maturo. Non ha giocato però molte partite, perché a metà anno è stato richiamato dal Salisburgo.

L’anno scorso, nel precampionato, ha segnato due reti all’Inter, attirando l’attenzione di Marotta che ha pubblicamente dichiarato di essere molto interessato al profilo del giovane. Intanto, con la maglia del Red Bull, Konate è già arrivato a 25 goal.