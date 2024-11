C’è di mezzo la Juve: scambio secco con Asllani

L’Inter potrebbe portare a termine uno scambio molto importante in cui c’è di mezzo anche la Juve: occhio al futuro di Asllani

Il destino di Kristjan Asllani con la maglia dell’Inter è ancora piuttosto incerto. Il centrocampista è arrivato al bivio della sua esperienza in nerazzurro, ma finora le cose non sono andate così bene nella prima parte di stagione. L’albanese, quando chiamato in causa, non ha mai fatto davvero la differenza e spesso è stato oggetto di critiche.

Poi si è messa di mezzo anche la sfortuna, visto che, proprio quando Hakan Calhanoglu si è infortunato e lui avrebbe potuto avere maggiore spazio nel cuore del gioco, si è fatto male al ginocchio e ha dovuto saltare praticamente le stesse partite del turco ex Milan. Certo, l’esplosione che in molti attendevano ancora non è arrivata e non è detto che succederà nel breve periodo.

Se le cose non dovessero cambiare, non è detto che rimanga ancora come alternativa all’Inter dalla prossima estate, anche perché diversi club si sono interessati a lui negli ultimi mesi. L’albanese piaceva parecchio alla Fiorentina, che era disposta a mettere sul piatto una cifra da più di 20 milioni di euro per lui, ma la trattativa non è mai decollata. La storia potrebbe presto ripetersi.

Sgarbo alla Juve e scambio con la Fiorentina: si decide il futuro di Asllani

La valutazione di Asllani si aggira attorno ai 25 milioni di euro e quindi è molto simile a quella di Moise Kean. Il centravanti viola, arrivato la scorsa estate dalla Juve, sta mostrando finalmente tutte le sue qualità in Serie A. In dieci partite di campionato ha già realizzato cinque gol e un assist, e ancora il meglio sembra dover arrivare, ora che ha cambiato marcia.

Il ritorno stabile in Nazionale italiana non è affatto utopia, ma il ragazzo vuole tornare a giocare al più presto la Champions League. L’Inter lo segue e potrebbe pensare di inserirlo nel reparto offensivo, anche in vista degli addii ormai decisi di Marko Arnautovic e Joaquin Correa.

I nerazzurri potrebbero tentare di mettere in piedi uno scambio con Asllani la prossima estate che potrebbe rendere tutti felici, anche Oaktree. L’attaccante italiano ha ancora 24 anni e grandi margini di miglioramento, che sta mostrando agli ordini di Palladino. Di sicuro, potrebbe essere un grande rimpianto per la Juve, che forse l’ha lasciato andare troppo presto.