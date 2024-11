DIRETTA Inter-Napoli, Inzaghi con l’once de gala: formazioni UFFICIALI | Segui la cronaca LIVE del match di Serie A

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano il Napoli di Conte nella dodicesima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter ospita il Napoli a Milano nel posticipo domenicale che chiude la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Una scontro diretto in chiave scudetto tra le formazioni che occupano i primi due posti che sarà diretta dall’arbitro Mariani della sezione di Aprilia.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalla vittoria contro l’Arsenal di mercoledì in Champions League che ha messo in discesa il cammino europeo, vanno a caccia del terzo successo di fila dopo quelli contro l’Empoli e contro il Venezia. Lo scopo è quello di centrare altri tre punti per operare il sorpasso in classifica sui partenopei prima della sosta per le Nazionali. Per gli azzurri del grande ex Antonio Conte, che invece hanno visto interrotta la loro striscia positiva a causa della sconfitta interna contro l’Atalanta, si tratta dell’occasione di rialzare subito la testa e provare a espugnare di nuovo San Siro dopo aver battuto il Milan.

La partita sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su smartphone, tablet e pc soltanto sulla app di Dazn. La passata stagione, su questo stesso campo, la sfida si concluse in parità con il punteggio di 1-1 in virtù delle reti messe a segno da Darmian e da Juan Jesus. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Napoli live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-NAPOLI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.Inzaghi

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All.Conte

ARBITRO: Mariani di Aprilia